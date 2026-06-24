Fenerbahçe Greenwood'u ikna etti! Fransızlar anlaşmayı duyurdu

Fenerbahçe'de seçim süreci devam ederken transfer gündeminin en flaş ismi Mason Greenwood oldu. İddialara göre başkan Aziz Yıldırım, İngiliz futbolcunun transferi için önemli bir adım attı ve oyuncu cephesiyle anlaşma zemini oluşturdu.

GREENWOOD TEKLİFİ KABUL ETTİ!

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre sarı-lacivertliler, Greenwood ile doğrudan temas kurarak oldukça cazip bir maaş paketi sundu. Ancak transferin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel Marsilya'nın talep ettiği bonservis bedeli olarak görülüyor.

MARSİLYA İNDİRİME YANAŞMIYOR

Fransız kulübünün Greenwood için 50 ila 55 milyon euro arasında bir bonservis beklentisine sahip olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ise 30 milyon euro ve performansa bağlı bonuslar içeren bir teklif hazırladığı ifade edildi. Taraflar arasındaki farkın halen ciddi seviyede olduğu aktarılıyor.

SEÇİMDEN ÖNCE ANLAŞILAN DETAYLAR BELLİ OLDU!

Fenerbahçe'de seçim döneminden önce Başkan adaylarından Hakan Safi'nin Greenwood'a sunduğu teklifin detayları da ortaya çıktı. İngiliz futbolcuya yıllık 12 milyon euro garanti ücret önerilirken, performans ve takım başarılarına bağlı yüksek primler de pakete dahil edildi.

Teklifte 15 gole katkı sağlaması halinde 500 bin euro, 20 gole katkıda 750 bin euro ve 25 gole katkı yapması durumunda ise 1 milyon euro bonus ödenmesi planlanıyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılım, Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri için de ek prim maddelerinin bulunduğu öne sürüldü.

GÖZLER MARSİLYA'DA

Fenerbahçe'nin oyuncu tarafını ikna ettiği iddia edilse de transferin kaderini Marsilya ile yapılacak bonservis görüşmeleri belirleyecek. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibini ikna edebilmek için temaslarını sürdürürken, Greenwood dosyası seçim döneminin en çok konuşulan transfer gelişmelerinden biri haline geldi.