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Fenerbahçe Greenwood'u ikna etti! Fransızlar anlaşmayı duyurdu

Fenerbahçe'de başkanlık yarışının en dikkat çeken transfer hamlelerinden biri Mason Greenwood oldu. İngiliz yıldızla anlaşma sağlandığı öne sürülürken, sarı-lacivertlilerin Marsilya'yı ikna etmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Fenerbahçe Greenwood'u ikna etti! Fransızlar anlaşmayı duyurdu
Burak Kavuncu
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Fenerbahçe'de seçim süreci devam ederken transfer gündeminin en flaş ismi Mason Greenwood oldu. İddialara göre başkan Aziz Yıldırım, İngiliz futbolcunun transferi için önemli bir adım attı ve oyuncu cephesiyle anlaşma zemini oluşturdu.

GREENWOOD TEKLİFİ KABUL ETTİ!

Fenerbahçe Greenwood u ikna etti! Fransızlar anlaşmayı duyurdu 1

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre sarı-lacivertliler, Greenwood ile doğrudan temas kurarak oldukça cazip bir maaş paketi sundu. Ancak transferin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel Marsilya'nın talep ettiği bonservis bedeli olarak görülüyor.

MARSİLYA İNDİRİME YANAŞMIYOR

Fenerbahçe Greenwood u ikna etti! Fransızlar anlaşmayı duyurdu 2

Fransız kulübünün Greenwood için 50 ila 55 milyon euro arasında bir bonservis beklentisine sahip olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ise 30 milyon euro ve performansa bağlı bonuslar içeren bir teklif hazırladığı ifade edildi. Taraflar arasındaki farkın halen ciddi seviyede olduğu aktarılıyor.

SEÇİMDEN ÖNCE ANLAŞILAN DETAYLAR BELLİ OLDU!

Fenerbahçe Greenwood u ikna etti! Fransızlar anlaşmayı duyurdu 3

Fenerbahçe'de seçim döneminden önce Başkan adaylarından Hakan Safi'nin Greenwood'a sunduğu teklifin detayları da ortaya çıktı. İngiliz futbolcuya yıllık 12 milyon euro garanti ücret önerilirken, performans ve takım başarılarına bağlı yüksek primler de pakete dahil edildi.

Teklifte 15 gole katkı sağlaması halinde 500 bin euro, 20 gole katkıda 750 bin euro ve 25 gole katkı yapması durumunda ise 1 milyon euro bonus ödenmesi planlanıyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılım, Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri için de ek prim maddelerinin bulunduğu öne sürüldü.

GÖZLER MARSİLYA'DA

Fenerbahçe Greenwood u ikna etti! Fransızlar anlaşmayı duyurdu 4

Fenerbahçe'nin oyuncu tarafını ikna ettiği iddia edilse de transferin kaderini Marsilya ile yapılacak bonservis görüşmeleri belirleyecek. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibini ikna edebilmek için temaslarını sürdürürken, Greenwood dosyası seçim döneminin en çok konuşulan transfer gelişmelerinden biri haline geldi.

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