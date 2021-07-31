Fenerbahçe Greuther Fürth maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Greuther Fürth hazırlık maçı ne zaman?

Birkaç gün önce Hollanda ekibi PEC Zwelle ile oynadığı hazırlık maçından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Greuther Fürth karşısında galibiyet arayacak. Bu akşam canlı olarak yayınlanacak Fenerbahçe ile Greuther Fürth’ün hazırlık maçı, hem Türkiye’de hem de Almanya’da canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GREUTHER FÜRTH HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Greuther Fürth arasında oynanacak hazırlık maçı, 31 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Türkiye’den TRT Spor ekranlarından canlı izlenecek olan mücadeleyi, Alman kanallar da yayınlayacak.

DİVAN KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe Kulübü Temmuz ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapıldı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde yapılan toplantıya başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK Başkanı Vefa Küçük ve üyeler katıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden dolayı uzun bir zamandır online olarak yapılan toplantı, bu sürenin arkasından ilk defa yüz yüze yapıldı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, ‘’Bugünkü yönetim geçmişte yapılan haksızlıkların maddi ve manevi hesabını soracaktır. Başkan ve yöneticilerin ağzından çeşitli zamanlarda bunu duyduk. Fenerbahçe yalnız Türkiyede değil, dünyanın her yerinde dernek ve şubeleriyle dünya kulübüdür. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutladık. Tokyoya 22 sporcumuzu gönderdik, çoğu da başarılı sonuçlar elde etti, almaya devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’DEN METE GAZOZ’A TEBRİK

Bu arada Vefa Küçük, konuşması esnasında ’Güzel bir haber geldi’ diyerek, olimpiyatta altın madalya alan Mete Gazoz için, "Mete Gazoz okçulukta olimpiyat şampiyonu oldu, kendisini tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

Bunun üzerine salonda bulunan üyeler de altın madalyalı sporcuyu alkışladı.



