SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe gruptan çıkar mı? Fenerbahçe UEFA'dan nasıl çıkar?

Fenerbahçe gruptan çıkar mı? Fenerbahçe UEFA'dan nasıl çıkar?

25.11.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 UEFA Avrupa Ligi'nde D grubunda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe bugün 5'inci hafta maçında Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkmak isteyen sarı lacivert takım Olympiakos karşısında mutlak galibiyet almak istiyor. Peki Fenerbahçe gruptan çıkar mı? Fenerbahçe UEFA'dan nasıl çıkar? İşte merak edilenler...

Fenerbahçe gruptan çıkar mı? Fenerbahçe UEFA'dan nasıl çıkar?

UEFA Avrupa Ligi'nde D grubunda heyecan sürerken bugün Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivert takımın taraftarları ve futbolseverler Fenerbahçe'nin gruptan nasıl çıkacağını merak ediyor. Kritik maç saat TSİ 23:00 itibariyle başladı. Peki Fenerbahçe gruptan çıkar mı?

FENERBAHÇE GRUPTAN ÇIKAR MI?

Sarı lacivert takım, gruptan çıkmak için sıralamada üstünde yer alan iki takımdan en az birini geçmek zorunda. Grupta Eintracht Frankfurt 10 puanla zirvede bulunurken Olimpiakos 6 puanla ikinci sırada. Bu iki takımla mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin puanı ise 5. Son sıradaki Royal Antwerp'in puanı 1.

Fenerbahçe grubun bugünkü maçında Olimpiakos ile karşılaşıyor. Bu maçın kazanılması durumunda sarı-lacivertliler 8 puana yükselecek ve 6 puanlı Olimpiakos'u geride bırakarak ikinci sıraya çıkmış olacak. Eğer maç kazanılırsa, böylece Fenerbahçe son maçlara girerken ilk iki sırada olacak ve son maçın sonucu gruptaki durumunu belirleyecek.

Diğer bir ihtimal Fenerbahçe, Olimpiakos ile berabere kalırsa işini zora bırakacak. Beraberlik halinde Olimpiakos son haftaya bir puan önde girecek ve son maçta Royal Antwerp'e karşı alacakları galibiyet, Fenerbahçe'yi saf dışı bırakacak. Fakat buna rağmen Fenerbahçe, Olimpiakos ile berabere kalırsa son haftaya ilk iki umutlarını taşımış olacak.

Son ihtimal olarak eğer Fenerbahçe, Olimpiakos'a yenilirse UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Bu durumda ilk iki şansını yitirecek olan Fenerbahçe grubun sonucuna göre Konferans Ligi'nde yarışma hakkı kazanmış olacak. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ne gitmesi için grubu üçüncü olarak bitirmesi gerekmekte.

2021 UEFA AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

1- Eintracht Frankfurt: 10
2- Olympiakos: 6
3- Fenerbahçe: 5
4- Antwerp: 1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ünlü olmaktan korktum""Ünlü olmaktan korktum"
PARTNER Emina'dan sitem! "Ben o sözleri söylemedim" Emina'dan sitem! "Ben o sözleri söylemedim"
Galatasaray grupta kaçıncı sırada? Galatasaray grupta kaçıncı sırada?
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

Akın akın! Günlük 800 kişi geliyor

Akın akın! Günlük 800 kişi geliyor

TFF'den Beşiktaş ret

TFF'den Beşiktaş ret

G.Saray'ın prensine scout yağmuru!

G.Saray'ın prensine scout yağmuru!

Manchester United'ın yeni hocası belli oldu

Manchester United'ın yeni hocası belli oldu

Marsilya maçı öncesi şok olay

Marsilya maçı öncesi şok olay

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Hiçbirini rahat bırakmayacağım

Hiçbirini rahat bırakmayacağım

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.