Fenerbahçe gruptan çıkar mı? Fenerbahçe UEFA'dan nasıl çıkar?

UEFA Avrupa Ligi'nde D grubunda heyecan sürerken bugün Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivert takımın taraftarları ve futbolseverler Fenerbahçe'nin gruptan nasıl çıkacağını merak ediyor. Kritik maç saat TSİ 23:00 itibariyle başladı. Peki Fenerbahçe gruptan çıkar mı?

FENERBAHÇE GRUPTAN ÇIKAR MI?

Sarı lacivert takım, gruptan çıkmak için sıralamada üstünde yer alan iki takımdan en az birini geçmek zorunda. Grupta Eintracht Frankfurt 10 puanla zirvede bulunurken Olimpiakos 6 puanla ikinci sırada. Bu iki takımla mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin puanı ise 5. Son sıradaki Royal Antwerp'in puanı 1.

Fenerbahçe grubun bugünkü maçında Olimpiakos ile karşılaşıyor. Bu maçın kazanılması durumunda sarı-lacivertliler 8 puana yükselecek ve 6 puanlı Olimpiakos'u geride bırakarak ikinci sıraya çıkmış olacak. Eğer maç kazanılırsa, böylece Fenerbahçe son maçlara girerken ilk iki sırada olacak ve son maçın sonucu gruptaki durumunu belirleyecek.

Diğer bir ihtimal Fenerbahçe, Olimpiakos ile berabere kalırsa işini zora bırakacak. Beraberlik halinde Olimpiakos son haftaya bir puan önde girecek ve son maçta Royal Antwerp'e karşı alacakları galibiyet, Fenerbahçe'yi saf dışı bırakacak. Fakat buna rağmen Fenerbahçe, Olimpiakos ile berabere kalırsa son haftaya ilk iki umutlarını taşımış olacak.

Son ihtimal olarak eğer Fenerbahçe, Olimpiakos'a yenilirse UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Bu durumda ilk iki şansını yitirecek olan Fenerbahçe grubun sonucuna göre Konferans Ligi'nde yarışma hakkı kazanmış olacak. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ne gitmesi için grubu üçüncü olarak bitirmesi gerekmekte.

2021 UEFA AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

1- Eintracht Frankfurt: 10

2- Olympiakos: 6

3- Fenerbahçe: 5

4- Antwerp: 1



