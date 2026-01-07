Fenerbahçe, Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor! Süper Kupa’da oynayabilecek mi?

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe Fransız yıldız orta saha oyuncusu Mattéo Guendouzi'yi transfer etti. Sarı-lacivertli ekip Guendouzi için Lazio ile her konuda anlaşmaya varırken, Süper Kupa finali öncesi yıldız ismi İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

BU AKŞAM SON MAÇINA ÇIKIYOR...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mattéo Guendouzi bu akşam oynanacak Lazio-Fiorentina maçından sonra takımıyla vedalaşacak. Maçın ardından toplanmaya başlayacak ve İstanbul'a gelmek için hazırlanacak.

BONSERVİSİ DUYURULMUŞTU!

Fenerbahçe ve Lazio, Mattéo Guendouzi transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncuyla 4,5+1 yıllık sözleşme imzalanması planlanırken, oyuncunun kısa süe içerisinde imza atmak için İstanbul'a geleceği öğrenildi.

İSTANBUL'A GELECEĞİ SAAT BELLİ OLDU!

Öte yandan gazeteci Yusuf Kenan Çalık'ın haberine göre Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi yarın 13.30'da İstanbul'da olacak.

SÜPER KUPA FİNALİNDE OYNAYABİLECEK Mİ?

Guendouzi’nin lisansı maçtan 24 saat öncesine kadar çıkartılırsa kadroda yer alabilecek. Transfer açıklanıp cuma gününe kadar lisansı çıkartılırsa Süper Kupa’da forma giyebilecek. Fenerbahçe'de transferden sorumlu yöneticiler Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, Mattéo Guendouzi'yi İstanbul'a getirmek için yarın sabah İtalya'ya gidecek. Fransız futbolcunun, Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçında kadroda olması bekleniyor.