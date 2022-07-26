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Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe durmuyor! 8. transfer Gustavo Henrique resmen açıkladı

26.07.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, 8. transferini yaptı. Flamengo'nun 29 yaşındaki tecrübeli stoperi Gustavo Henrique ile anlaşan Fenerbahçe, transferi resmen açıkladı. Jorge Jesus'un planlaması dahilinde Brezilya'dan birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 8. transferini de gerçekleştirdi. Savunma bölgesinden Kim Min-Jae'nin ayrılmasının ardından böyle bir karar alan Jorge Jesus, yakından tanıdığı Henrique'yi kadrosuna kattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe durmuyor! 8. transfer Gustavo Henrique resmen açıkladı

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Ali Koç ve yönetiminin ince eleyip sık dokuduğu transfer döneminde 8. ismi de kadroya kattı. Jorge Jesus'un raporları dahilinde transferlerini sürdüren Fenerbahçe'de yeni stoperine kavuştu. Flamengo'nun 29 yaşındaki tecrübeli stoperi Gustavo Henrique ile anlaşan sarı-lacivertliler bu transferi resmen duyurdu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

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"Fenerbahçe: "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique’nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir."

TRANSFERİN RAKAMLARI

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Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacak.vGustavo Henrique ve Temsilcisi Luis Augusto 18.30'da İstanbul'da olacak. Henrique, sağlık kontrolü sonrası resmi imzayı atacak.

GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?

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Gustavo Henrique, 24 Mart 1993 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya geldi. 2012-2019 tarihleri arasında Santos forması giydi. 2020 yılında Flamengo'ya transfer oldu.

Stoper mevkisinde forma giyen 1,96 boyundaki Gustavo Henrique, sağ ayağına hakimdir.


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fenerbahçe flamengo
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