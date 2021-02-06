Fenerbahçe haberi: Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde yok!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kaldı. Bu dev derbi öncesinde sarı lacivertlilerin merakla beklediği gelişme ise Luiz Gustavo'nun oynayıp oynamayacağı oldu. Hatayspor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcunun dizinde ödem oluşmuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray derbisine saatler kala dizindeki ödem tam olarak inmeyen Luiz Gustavo için kararını verdi.

Tecrübeli yıldız takımın hocasına oynamak istediğini belirtse de Erol Bulut yıldız ismi maç kadrosuna almadı. Gustavo'nun, dizindeki ödem tam olarak geçmediği için rahat hareket ettiremediği öğrenildi. Erol Bulut da yoğun maç trafiğinde Brezilyalı oyuncuyu riske etmek istemediği için kadroda yer vermediği belirtildi.

