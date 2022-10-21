Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'nu yerinden ediyor! Yılın transferi devre arasında gerçekleşebilir

Fenerbahçe'de Miguel Crespo'dan rekor bonservis gelebilir. Vitor Pereira'nın takıma kazandırdığı Portekizli oyuncu gösterdiği performansla parmak ısırtmaya devam ediyor. Jorge Jesus'un takımında da gösterdiği azmini daha da arttıran yıldız isim dikkatlerini üzerine çekti.

BAŞAKŞEHİR MAÇINA GELİYORLAR

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynayacağı izlemeye gelecek olan Inter yetkilileri, Crespo'nun performansını inceleyecek. Şimdiye kadarki oyunundan memnun olan İtalyanlar, Başakşehir maçında da tam not verirse devre arasında rekor bir bonservisle Crespo'yu renklerine bağlayacak. İtalyan basınında yer alan habere göre; Crespo'nun gelişi Hakan Çalhanoğlu'nu yedek kulübesine hapsedebilir. O bölgeye düşünülen Crespo, Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılmasına neden olabilir.

"BEN GALATASARAYLIYIM"

Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimali Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Hakan'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Ben Galatasaray taraftarıyım. Futbolu bırakmadan muhakkak Türkiye'de forma giyeceğim ama şu an değil." ifadelerini kullanmıştı.



