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Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'nu yerinden ediyor! Yılın transferi devre arasında gerçekleşebilir

21.10.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Miguel Crespo için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Jorge Jesus'un elinde müthiş bir performans ortaya koyan yıldız oyuncu için İtalyan devi Inter'in yetkilileri Türkiye'ye gelme kararı aldı. Hakan Çalhanoğlu'nun bölgesi için Miguel Crespo'yu düşünen Italyanlar, devre arasında sarı-lacivertlilere teklif yapacak.

Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'nu yerinden ediyor! Yılın transferi devre arasında gerçekleşebilir
Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Miguel Crespo'dan rekor bonservis gelebilir. Vitor Pereira'nın takıma kazandırdığı Portekizli oyuncu gösterdiği performansla parmak ısırtmaya devam ediyor. Jorge Jesus'un takımında da gösterdiği azmini daha da arttıran yıldız isim dikkatlerini üzerine çekti.

BAŞAKŞEHİR MAÇINA GELİYORLAR

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Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynayacağı izlemeye gelecek olan Inter yetkilileri, Crespo'nun performansını inceleyecek. Şimdiye kadarki oyunundan memnun olan İtalyanlar, Başakşehir maçında da tam not verirse devre arasında rekor bir bonservisle Crespo'yu renklerine bağlayacak. İtalyan basınında yer alan habere göre; Crespo'nun gelişi Hakan Çalhanoğlu'nu yedek kulübesine hapsedebilir. O bölgeye düşünülen Crespo, Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılmasına neden olabilir.

"BEN GALATASARAYLIYIM"

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Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimali Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Hakan'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Ben Galatasaray taraftarıyım. Futbolu bırakmadan muhakkak Türkiye'de forma giyeceğim ama şu an değil." ifadelerini kullanmıştı.


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Internazionale Hakan Çalhanoğlu Miguel Crespo fenerbahçe galatasaray portekizli maçın başakşehi

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