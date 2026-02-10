Fenerbahçe, Hamdi Ulukaya’nın transfer döneminde finansal destek sağladığını açıkladı!

Fenerbahçe, Chobani'ye finansal destekte bulunduğu için teşekkür açıklaması yaptı...

RESMEN DUYURULDU!

“Kulübümüzün kıymetli destekçilerinden, stadyum ve Avrupa forma göğüs sponsorumuz Chobani ile sarı-lacivert renklere gönül veren kurucusu Sayın Hamdi Ulukaya, geçtiğimiz ara transfer döneminde de maddi ve manevi destekleriyle sportif hedeflerimize ve kurumsal vizyonumuza duyduğu güveni bir kez daha güçlü ve sorumluluk alan bir duruşla ortaya koymuştur.

Kulübümüzün sportif takvimi ve transfer sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda, Chobani’nin kurucusu Sayın Hamdi Ulukaya tarafından kulübümüze doğrudan ve güçlü bir finansal destek sağlanmıştır. Bu stratejik destek, kulübümüzün sezon hedeflerine ulaşması adına sorumluluk alan, kararlı bir duruşun açık bir göstergesidir.

Chobani ile Fenerbahçe arasındaki bağın yalnızca bir sponsorluk ilişkisi olmadığını ve kulübümüzün geleceğine duyulan güçlü inancı bir kez daha ortaya koyan Chobani ve Sayın Hamdi Ulukaya’nın bu yapıcı ve kulübümüzü önceliklendiren tutumu, Fenerbahçe camiası için çok kıymetlidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak zor zamanlarda sorumluluk alan, çözüm üreten ve kulübümüzün yanında duran tüm paydaşlarımızla birlikte, hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

Chobani’ye ve Sayın Hamdi Ulukaya’ya tüm Fenerbahçe camiası adına teşekkür ederiz.”

İŞTE FENERBAHÇE'NİN DEVRE ARASI TRANSFER DÖNEMİNDEKİ HAREKETİ...

Devre arası transfer döneminde Mert Günok, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Yusuf En-Nesyri, Sebastian Szymanski, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci ile de yollarını ayırdı.

Orta sahaya İtalyan ekibi Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi 28 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın serbest bıraktığı kendi alt yapısından çıkan milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli ekip golcü için, Angers'den genç potansiyel Sidiki Şerif'i 4 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertliler Ngolo Kante'ye ise 14 milyon euro imza parası ve 2,5 sezon için toplam 27 buçuk milyon euro maaş ile kadrosuna kattı. Öte yandan Samsunspor'dan Anthony Musaba 5 milyon euro sözleşme fesih bedeli karşılığında kadroya eklendi.