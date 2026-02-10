SPOR

İspanya’dan Asensio manşeti: Fenerbahçe’de yeniden doğdu! "Guti’nin ruhuna büründü"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederken, maçta iyi performans gösteren İspanyol yıldız Marco Asensio'ya ülkesinden övgü dolu sözler geldi. İspanyol basınından AS'ın Guti benzetmesi ise sosyal medyada gündeme oturdu. İşte detaylar...

Burak Kavuncu
Süper Lig'de lider Galatasaray'ı yakından takip eden Fenerbahçe'de Marco Asensio fırtınası esiyor. Yıldız oyuncu performansı ve istatistikleriyle dikkat çekerken, İspanyol basınının da gündemine girmeyi başardı.

"NE YAPTIN SEN, GUTI'YE DÖNÜŞTÜN"

İspanya’dan Asensio manşeti: Fenerbahçe’de yeniden doğdu! "Guti’nin ruhuna büründü" 1

AS gazetesi, Marco Asensio’nun yaptığı pası, Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Guti’nin unutulmaz topuk asistlerine benzetti. Haberde, “Asensio adeta inanılmaz bir işe imza attı! Kariyerinin en özel asistlerinden birini yaparken sanki Guti’nin ruhuna büründü. Sevilla maçında 14 numaranın verdiği efsane pası andıran müthiş bir topuk asistiyle herkesi hayran bıraktı. Türkiye’de formunun doruk noktasında ve bu seviyesini her maçta göstermeye devam ediyor” değerlendirmelerine yer verildi.

"ÖNÜNE GELENİ AVLIYOR..."

İspanya’dan Asensio manşeti: Fenerbahçe’de yeniden doğdu! "Guti’nin ruhuna büründü" 2

İspanya'nın bir diğer ünlü basın organı Marca’da yer alan haberde ise şu ifadelere yer verildi:

"'El Matador' Asensio, Süper Lig’deki yolculuğunda adeta önüne geleni 'avlamaya' devam ediyor. Mallorca, Espanyol, Real Madrid, PSG ve Aston Villa’nın eski oyuncusu olan yıldız isim, Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ettiği maçta bu kez 'Guti tarzı' topuk pasıyla yaptığı asistle yine belirleyici oldu."

DE LA FUENTE'YE MESAJ!

İspanya’dan Asensio manşeti: Fenerbahçe’de yeniden doğdu! "Guti’nin ruhuna büründü" 3

Fenerbahçe’ye imza attıktan sonra İspanyol basınına konuşan Marco Asensio, sözleriyle İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente’ye açık bir mesaj iletmiş ve “De la Fuente’nin Türkiye’yi takip etmesini umuyorum. Milli Takım, benim için her zaman en büyük hedeflerden biri” demişti. Marca ise yayımladığı haberde, tecrübeli futbolcunun bu amacına ulaşabilmek adına sahada üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğinin altını çizdi.

İSTATİSTİKLERİYLE UÇUYOR!

İspanya’dan Asensio manşeti: Fenerbahçe’de yeniden doğdu! "Guti’nin ruhuna büründü" 3

Marca gazetesi, Asensio’nun bu sezon ortaya koyduğu performansı rakamlarla da mercek altına aldı. Haberde, “Fenerbahçe’de 21 numaralı formayı giyen yıldız oyuncunun istatistikleri her geçen hafta daha da yukarı çıkıyor. Asensio, bu sezon tüm organizasyonlarda görev aldığı 28 karşılaşmada 11 kez fileleri sarsarken, 8 gole de asist katkısı sağladı” değerlendirmesine yer verildi.

Canlı Skor
Türkiye de futbol mu var.Yabancılardan biraz yetenekli ise bizim liğde kral olur.
