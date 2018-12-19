Fenerbahçe, Hasbro markasıyla anlaşma imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Hasbro firmasıyla marka ortaklığı anlaşması yaptı.

Yapılan anlaşmayla ilgili basın lansmanı, Ülker Stadı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirildi.

Lansmana, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu ve sarı-lacivertli yöneticiler ile Hasbro Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çetkin katıldı.