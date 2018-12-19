Fenerbahçe, Hasbro markasıyla anlaşma imzaladı

Fenerbahçe resmen anlaştı
Fenerbahçe Kulübü, Hasbro firmasıyla marka ortaklığı anlaşması yaptı.
Yapılan anlaşmayla ilgili basın lansmanı, Ülker Stadı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirildi.
Lansmana, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu ve sarı-lacivertli yöneticiler ile Hasbro Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çetkin katıldı.
Fenerbahçe logosu ile Transformers ve My Little Pony karakterlerini bir araya getirerek oluşturulan koleksiyon, "Maceraya takım ruhuyla ortak ol." sloganıyla Fenerium mağazalarında sarı-lacivertli taraftarlarla buluşturulacak.
Açıklamalarda bulunan Sertaç Komşuoğlu, Fenerbahçe'nin çok farklı kulvarlarda mesaj veren bir kulüp olduğunu söyledi.
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