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Fenerbahçe hem sahada hem istatistiklerde zirvede

31.10.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da iyi bir performans gösteren Fenerbahçe, istatistiklerde de zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe hem sahada hem istatistiklerde zirvede

Spor Toto Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde gösterdiği performansla göz dolduran Fenerbahçe, oynadığı futbolla da istatistiksel olarak birçok alanda zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin gösterdiği bu performans 1988-1989 sezonunda yaşanan 103 gollü şampiyonluk sezonunu hatırlatıyor.

5 VE ÜSTÜ GOLLÜ MAÇLARDA ZİRVEDE

Fenerbahçe, bu sezon ligde attığı 5 ve üstü attığı gol performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde Kasımpaşa’yı 6-0, Alanyaspor’u 5-0, Karagümrük’ü 5-4 ve İstanbulspor’u 5-2 mağlup ederek Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’de en fazla maçta 5+ gol atan takımlar arasında Bayern Münih ile birlikte zirvede yer alıyor.

EN YÜKSEK GOL ORTALAMASI JESUS’TA

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekiple birlikte Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10 ve üzeri maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim oldu (34/11). Ayrıca Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 11 Süper Lig maçında 34 gol atarak lig tarihinde bu aşamalardaki 1959-1960 sezonundaki en yüksek gol sayısını tekrarladı.

BATSHUAYİ ETKİSİ

Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, oynadığı futbolla ön plana çıkıyor. Geçen sezondan bu yana Süper Lig’de en fazla maçın açılış golünü atan oyuncu olan Belçikalı, İstanbulspor karşısında hat-trick yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Batshuayi, son olarak 2017 yılında Chelsea formasıyla Nottingham Forest karşısında hat-trick yapmıştı.

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