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Fenerbahçe Henry Onyekuru için girişimlere başladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.12.2020 21:52 | Son Güncelleme

Mevcut kadrosunda daha önce Galatasaray'da forma giymiş 5 ismi barındıran Fenerbahçe, 6. transfer için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Henry Onyekuru'nun transferi için girişimlere başladı.

Fenerbahçe Henry Onyekuru için girişimlere başladı

Fenerbahçe'de kanat listesindeki isimlerden birinin geçen sene G.Saray forması giyen ve bonservisi Monaco'da bulunan Onyekuru olduğu ortaya çıktı.Yönetim, top taşıma sıkıntısı olan takımı kanat takviyesiyle güçlendirmek istiyor.

MONACO'DA KADRO DIŞI BIRAKILDI

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen William D'Avila, Henry Onyekuru'ya Galatasaray'ın yanı sıra İstanbul'dan başka takımların da talip olduğunu duyurmuştu.Monaco'da bu sezon 2 lig maçına ilk 11 başlayan ve toplamda sadece 4 lig maçında forma giyebilen Henry Onyekuru, 143 dakika sahada kalabildi. 19 Eylül'deki Rennes maçında 9 dakika süre alan ve sonrasında bir daha forma giyemeyen Niyeryalı, kadro dışı bırakıldı.


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
gs ye çalım
fener ancak futbolcu aklını çekme işini yapar. basarisi buna odaklıdır. yoksa başka birşeyden anlamaz
18 transfer yapan fenerasyon bi 18 daha transfer yapsa nafile!... Şampiyonsun GALATASARAYIM
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