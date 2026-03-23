Fenerbahçe heyeti Hollanda'ya onun için gitti! "İdolüm Alex de Souza'ydı..."

Fenerbahçe yeni sezonun transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-lacivertli scout heyeti, Eredivisie ekibi NEC Nijmegen formasıyla harikalar yaratan 21 yaşındaki Türk yıldız Başar Önal’ı tribünden izledi. Bu sezon 15 gole doğrudan katkı sağlayarak Avrupa devlerini peşine takan genç sol kanat için Fenerbahçe elini çabuk tutmak istiyor. İşte o kritik ziyaretin detayları...

Fenerbahçe heyeti Hollanda'ya onun için gitti! "İdolüm Alex de Souza'ydı..."
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de yönetim yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim trasnferde gurbetçi avına çıkarken, Hollanda basının iddiasına göre NEC Nijmegen forması giyen Başar Önal için çalışmaların başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE’DE "BAŞAR ÖNAL" OPERASYONU!

Fenerbahçe heyeti Hollanda ya onun için gitti! "İdolüm Alex de Souza ydı..." 1

De Telegraaf gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'den bir grup heyet, dün Hollanda Eredivisie'de oynanan NEC - Heerenveen maçında Türk kanat oyuncusu Başar Önal'ı yakın takibe aldı.

Fenerbahçe teknik heyeti, Hollanda Eredivisie’de oynanan NEC Nijmegen - Heerenveen mücadelesinde tribündeki yerini aldı. Heyetin tek bir hedefi vardı: Bu sezon sergilediği performansla ligin en flaş isimlerinden biri olan Başar Önal. 21 yaşındaki Türk asıllı futbolcuyu 90 dakika boyunca mercek altına alan sarı-lacivertli kurmaylar, genç yıldızın hücumdaki etkinliği ve hızı üzerine kapsamlı bir rapor hazırladı.

HOLLANDA’DA TRİBÜNDEN YAKIN TAKİP!

Fenerbahçe heyeti Hollanda ya onun için gitti! "İdolüm Alex de Souza ydı..." 2

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Hollanda takımlarından NEC Nijmegen-Heerenveen maçını tribünden takip etti. Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Başar Önal transferi için önümüzdeki günlerde hareketlilik yaşanabileceği belirtildi.

29 MAÇTA 15 GOLLÜK DEV KATKI!

Fenerbahçe heyeti Hollanda ya onun için gitti! "İdolüm Alex de Souza ydı..." 3

Başar Önal, bu sezon NEC Nijmegen formasıyla çıktığı 29 lig maçında adeta devleşti. 8 gol ve 7 asistlik performansıyla toplamda 15 gole doğrudan katkı sağlayan genç sol kanat, takımının hücum organizasyonlarının merkezinde yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4 milyon Euro olan Başar’ın, kulübüyle Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

ALEX DE SOUZA İDOLÜ...

Fenerbahçe heyeti Hollanda ya onun için gitti! "İdolüm Alex de Souza ydı..." 4

Başar Önal 2022 yılında Voetbalzone'a verdiği röportajda Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyerek "Çocukken idolüm Alex de Souza'ydı. Harika bir takımın harika oyuncularından biriydi." sözlerini sarf etmişti.

BEŞİKTAŞ’IN DA LİSTESİNDEYDİ, FENERBAHÇE ADIM ATTI

Fenerbahçe heyeti Hollanda ya onun için gitti! "İdolüm Alex de Souza ydı..." 5

Ara transfer döneminde adı Beşiktaş ve İtalyan ekibi Pisa ile de anılan Başar Önal, sezonu Hollanda’da tamamlamak istediğini belirterek teklifleri geri çevirmişti. Ancak Fenerbahçe’nin bu son hamlesi, yeni sezon için transfer yarışında sarı-lacivertlilerin bir adım öne geçtiğini gösteriyor. Ferdi Kadıoğlu ve Oosterwolde örneklerinde olduğu gibi Hollanda pazarından bir yıldız daha çıkarmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Başar Önal transferini bitirmek için resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye maçı öncesi Romanya'da büyük şok! Lucescu kahrolduTürkiye maçı öncesi Romanya'da büyük şok! Lucescu kahroldu
Vitor Pereira, Igor Tudor'u devirdi! Küme düşme potası yandıVitor Pereira, Igor Tudor'u devirdi! Küme düşme potası yandı

En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

