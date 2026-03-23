Fenerbahçe heyeti Hollanda'ya onun için gitti! "İdolüm Alex de Souza'ydı..."

Fenerbahçe'de yönetim yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim trasnferde gurbetçi avına çıkarken, Hollanda basının iddiasına göre NEC Nijmegen forması giyen Başar Önal için çalışmaların başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE’DE "BAŞAR ÖNAL" OPERASYONU!

De Telegraaf gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'den bir grup heyet, dün Hollanda Eredivisie'de oynanan NEC - Heerenveen maçında Türk kanat oyuncusu Başar Önal'ı yakın takibe aldı.

Fenerbahçe teknik heyeti, Hollanda Eredivisie’de oynanan NEC Nijmegen - Heerenveen mücadelesinde tribündeki yerini aldı. Heyetin tek bir hedefi vardı: Bu sezon sergilediği performansla ligin en flaş isimlerinden biri olan Başar Önal. 21 yaşındaki Türk asıllı futbolcuyu 90 dakika boyunca mercek altına alan sarı-lacivertli kurmaylar, genç yıldızın hücumdaki etkinliği ve hızı üzerine kapsamlı bir rapor hazırladı.

HOLLANDA’DA TRİBÜNDEN YAKIN TAKİP!

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Hollanda takımlarından NEC Nijmegen-Heerenveen maçını tribünden takip etti. Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Başar Önal transferi için önümüzdeki günlerde hareketlilik yaşanabileceği belirtildi.

29 MAÇTA 15 GOLLÜK DEV KATKI!

Başar Önal, bu sezon NEC Nijmegen formasıyla çıktığı 29 lig maçında adeta devleşti. 8 gol ve 7 asistlik performansıyla toplamda 15 gole doğrudan katkı sağlayan genç sol kanat, takımının hücum organizasyonlarının merkezinde yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4 milyon Euro olan Başar’ın, kulübüyle Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

ALEX DE SOUZA İDOLÜ...

Başar Önal 2022 yılında Voetbalzone'a verdiği röportajda Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyerek "Çocukken idolüm Alex de Souza'ydı. Harika bir takımın harika oyuncularından biriydi." sözlerini sarf etmişti.

BEŞİKTAŞ’IN DA LİSTESİNDEYDİ, FENERBAHÇE ADIM ATTI

Ara transfer döneminde adı Beşiktaş ve İtalyan ekibi Pisa ile de anılan Başar Önal, sezonu Hollanda’da tamamlamak istediğini belirterek teklifleri geri çevirmişti. Ancak Fenerbahçe’nin bu son hamlesi, yeni sezon için transfer yarışında sarı-lacivertlilerin bir adım öne geçtiğini gösteriyor. Ferdi Kadıoğlu ve Oosterwolde örneklerinde olduğu gibi Hollanda pazarından bir yıldız daha çıkarmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Başar Önal transferini bitirmek için resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.