SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'a Shakhtar'dan Arda Turan'ın prensi Kaua Elias geliyor!

G.Saray, Icardi'nin yerini Kaua Elias ile dolduruyor! Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar'da parlayan 20 yaşındaki Brezilyalı için transfer operasyonu başladı.

Galatasaray'a Shakhtar'dan Arda Turan'ın prensi Kaua Elias geliyor!
Burak Kavuncu
Kaua Elias

Kaua Elias

BRE Brezilya
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Shakhtar Donetsk
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, Mauro Icardi sonrası dönem için forvet hattını gençleştirmek adına rotayı Ukrayna'ya kırdı. Sarı-kırmızılıların hedefinde, eski efsanesi Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’in parlayan yıldızı Kaua Elias var.

CİMBOM'DA ICARDI SONRASI "ELIAS" DÖNEMİ! ARDA TURAN'IN PRENSİ ASLAN OLUYOR...

Galatasaray a Shakhtar dan Arda Turan ın prensi Kaua Elias geliyor! 1

Mauro Icardi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, forvet boşluğunu Brezilyalı genç yetenek Kaua Elias ile doldurmak istiyor. Ukrayna basınına göre; Arda Turan’ın Shakhtar’da vitrine çıkardığı 20 yaşındaki golcü için sarı-kırmızılılar resmen devreye girdi.

UKRAYNA'DAN "KAUA ELIAS" İDDİASI

Galatasaray a Shakhtar dan Arda Turan ın prensi Kaua Elias geliyor! 2

Ukrayna'nın saygın spor sitelerinden Sport UA’da yer alan habere göre; Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasında forvet bölgesini 20 yaşındaki Kaua Elias'a emanet etmeyi planlıyor. Shakhtar Donetsk formasıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı forvetin, sarı-kırmızılı izleme komitesinden tam not aldığı belirtildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

SHAKHTAR'DA ARDA TURAN DOKUNUŞU

Galatasaray a Shakhtar dan Arda Turan ın prensi Kaua Elias geliyor! 3

Transferin en dikkat çekici detaylarından biri ise Shakhtar Donetsk’in başında Galatasaray efsanesi Arda Turan'ın bulunması. Arda Turan yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Elias, bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Galatasaray’ın bu transferde en büyük kozunun Arda Turan ile olan yakın ilişkileri olması bekleniyor.

SEZON İSTATİSTİĞİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Galatasaray a Shakhtar dan Arda Turan ın prensi Kaua Elias geliyor! 4

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Ukrayna liginde ve Avrupa arenasında sorumluluk alan Kaua Elias, 2025-26 sezonunda sergilediği skor katkısıyla "tam bir bitirici" olduğunu kanıtladı:

Maç: 35
Gol: 11
Asist: 7

ICARDI'NİN YERİNE DİNAMİK GÜÇ

Galatasaray a Shakhtar dan Arda Turan ın prensi Kaua Elias geliyor! 5

Icardi’nin bitiriciliğinin ardından daha hareketli ve pres gücü yüksek bir forvet arayan teknik direktör Okan Buruk’un, Elias’ın atletik yapısına onay verdiği öğrenildi. 18 milyon euro bandında piyasa değeri olduğu konuşulan genç oyuncu için yönetimin satın alma opsiyonlu kiralama ya da uzun vadeli bir bonservis paketi sunması bekleniyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Shakhtar Donetsk Ukrayna'da şampiyon oldu! Arda Turan tarih yazdıShakhtar Donetsk Ukrayna'da şampiyon oldu! Arda Turan tarih yazdı
Galatasaray'da Icardi sessizliğini bozdu! "Şişmanmışım, bitmişim..."Galatasaray'da Icardi sessizliğini bozdu! "Şişmanmışım, bitmişim..."
Anahtar Kelimeler:
transfer Shakhtar Donetsk Arda Turan galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yumruklu saldırıdan yıllar sonra süpriz kare

Yumruklu saldırıdan yıllar sonra süpriz kare

Zincir markette infial yaratan olay! Yönetici kadın çalışanı dövdü

Zincir markette infial yaratan olay! Yönetici kadın çalışanı dövdü

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Cannes'da Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal rüzgarı esecek

Cannes'da Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal rüzgarı esecek

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.