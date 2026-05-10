Galatasaray'a Shakhtar'dan Arda Turan'ın prensi Kaua Elias geliyor!

Galatasaray, Mauro Icardi sonrası dönem için forvet hattını gençleştirmek adına rotayı Ukrayna'ya kırdı. Sarı-kırmızılıların hedefinde, eski efsanesi Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’in parlayan yıldızı Kaua Elias var.

CİMBOM'DA ICARDI SONRASI "ELIAS" DÖNEMİ! ARDA TURAN'IN PRENSİ ASLAN OLUYOR...

Mauro Icardi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, forvet boşluğunu Brezilyalı genç yetenek Kaua Elias ile doldurmak istiyor. Ukrayna basınına göre; Arda Turan’ın Shakhtar’da vitrine çıkardığı 20 yaşındaki golcü için sarı-kırmızılılar resmen devreye girdi.

UKRAYNA'DAN "KAUA ELIAS" İDDİASI

Ukrayna'nın saygın spor sitelerinden Sport UA’da yer alan habere göre; Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasında forvet bölgesini 20 yaşındaki Kaua Elias'a emanet etmeyi planlıyor. Shakhtar Donetsk formasıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı forvetin, sarı-kırmızılı izleme komitesinden tam not aldığı belirtildi.

SHAKHTAR'DA ARDA TURAN DOKUNUŞU

Transferin en dikkat çekici detaylarından biri ise Shakhtar Donetsk’in başında Galatasaray efsanesi Arda Turan'ın bulunması. Arda Turan yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Elias, bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Galatasaray’ın bu transferde en büyük kozunun Arda Turan ile olan yakın ilişkileri olması bekleniyor.

SEZON İSTATİSTİĞİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Ukrayna liginde ve Avrupa arenasında sorumluluk alan Kaua Elias, 2025-26 sezonunda sergilediği skor katkısıyla "tam bir bitirici" olduğunu kanıtladı:

Maç: 35

Gol: 11

Asist: 7

ICARDI'NİN YERİNE DİNAMİK GÜÇ

Icardi’nin bitiriciliğinin ardından daha hareketli ve pres gücü yüksek bir forvet arayan teknik direktör Okan Buruk’un, Elias’ın atletik yapısına onay verdiği öğrenildi. 18 milyon euro bandında piyasa değeri olduğu konuşulan genç oyuncu için yönetimin satın alma opsiyonlu kiralama ya da uzun vadeli bir bonservis paketi sunması bekleniyor.