Fenerbahçe hız kesmiyor

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktik idmanın ardından yapılan aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.
Gökhan Gönül takımla birlikte çalışmalara başlarken; Tolga Ciğerci, Harun Tekin, Mbwana Samatta ve Nazım Sangare’nin tedavilerine devam edildi. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile tamamlayacak.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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