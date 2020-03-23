Fenerbahçe, hoca kararını Erol Bulut'tan yana kullandı

Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra yoluna Zeki Göle ve Emre Belölzoğlu önderliğinde devam eden Fenerbahçe hoca kararını verdi. Sarı lacivertliler gelecek sezona Erol Bulut ile başlamak için çalışmalara başladı.

Roger Schmidt, Christoph Daum, Mircea Lucescu, Abdullah Avcı, Erol Bulut isimleri masaya yatırıldı. 2 ay önce de Flamengo'nun teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus'un gündeme geldiği ancak başkan Ali Koç'un veto ettiği öğrenildi.

Uzun süren yönetim kurulu toplantılarından sonra Fenerbahçe yeni teknik direktörüne karar verdi.

Sarı lacivertliler önce Yeni Malatyaspor'da ve şu anda da Aytemiz Alanyaspor'da başarılı performans gösteren Erol Bulut ismi üzerinde anlaştı.

Bulut cephesi henüz resmi bir teklif almadığını söylese de sarı lacivertli cephede Bulut'un yardımcısı Özgür Zengin ile takımın başına getirilmesinde mutabık kalındı.

Koronavirüs kulüpleri ekonomik olarak iyice çıkmaza sürüklemesinin ardından Fenerbahçe'de Erol Bulut seçeneği güçlendi.

Özellikle yabancı seçenekler yüksek maliyetleri nedeniyle rafa kaldırıldı. Yerli çalıştırıcılarda da hem maliyet hem oynattığı futbol hem de taraf arasında daha olumlu karşılanan Bulut öne çıktı.