Fenerbahçe, hoca kararını Erol Bulut'tan yana kullandı

Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra yoluna Zeki Göle ve Emre Belölzoğlu önderliğinde devam eden Fenerbahçe hoca kararını verdi. Sarı lacivertliler gelecek sezona Erol Bulut ile başlamak için çalışmalara başladı.
Roger Schmidt, Christoph Daum, Mircea Lucescu, Abdullah Avcı, Erol Bulut isimleri masaya yatırıldı. 2 ay önce de Flamengo'nun teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus'un gündeme geldiği ancak başkan Ali Koç'un veto ettiği öğrenildi.
Uzun süren yönetim kurulu toplantılarından sonra Fenerbahçe yeni teknik direktörüne karar verdi.
Sarı lacivertliler önce Yeni Malatyaspor'da ve şu anda da Aytemiz Alanyaspor'da başarılı performans gösteren Erol Bulut ismi üzerinde anlaştı.
Bulut cephesi henüz resmi bir teklif almadığını söylese de sarı lacivertli cephede Bulut'un yardımcısı Özgür Zengin ile takımın başına getirilmesinde mutabık kalındı.
Koronavirüs kulüpleri ekonomik olarak iyice çıkmaza sürüklemesinin ardından Fenerbahçe'de Erol Bulut seçeneği güçlendi.
Özellikle yabancı seçenekler yüksek maliyetleri nedeniyle rafa kaldırıldı. Yerli çalıştırıcılarda da hem maliyet hem oynattığı futbol hem de taraf arasında daha olumlu karşılanan Bulut öne çıktı.
Ön görüşmeler yapılan Abdullah Avcı, taraftar nezdinde pek sıcak karşılanmamıştı.
Erol Bulut ile birlikte Fenerbahçe Altay teknik direktörü Yalçın Koşukavak ya da Altınordu'nun çalıştırıcısı Hüseyin Eroğlu, altyapının başına getirilecek.
Gelecek sezon olağan seçime gidecek olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, risk alıp bir kez daha yeni sezona yeni bir isimle girecek.
Bulut ile birlikte ayrıca yerli oyuncu ağırlıklı bir kadro planlamasına geçilecek.
(Ajansspor)
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