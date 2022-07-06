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Fenerbahçe Hull City dostluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

06.07.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Hull City maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşımaya hazırlanıyor. Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, bu hafta Hull City ile karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi toplamda 5 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe'de moraller yüksek. Fenerbahçe'nin Hull City maçı öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Hull City ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Fenerbahçe Hull City dostluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Hull City maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon öncesinde hazırlık çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, İngiliz Championship ekibi Hull City ile bu hafta karşı karşıya gelecek. Oynadığı 5 hazırlık maçından 4'ünü kazanarak performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Hull City dostluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe dostluk maçı kapsamında bu hafta İngiliz ekibi Hull City ile karşı karşıya gelecek. Acun Ilıcalı'nın ekibinde bulunan ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Alpay Kazan anısına düzenlenecek olan Fenerbahçe Hull City dostluk maçı 10 Temmuz Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE'DE MORALLER YÜKSEK

Fenerbahçe yeni sezon hazırlık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Süper Lig'de yeni sezon öncesi 5 hazırlık maçına çıkan sarı lacivertli ekip, bu maçların 4'ünü kazandı ve bir beraberlik aldı. Son olarak Macar ekibi Mol Fehervar ile karşılaşan Fenerbahçe'de genç isimlerin performansı dikkat çekti.

FENERBAHÇE'NİN GENÇLERİ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe, Mol Fehervar ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazanarak galibiyetlerine bir yenisini ekledi. Karşılaşmada genç oyuncu İsmail Yüksek performansıyla ayakta alkışlanırken, oyuna sonradan dahil olan Arda Güler ve Emre Mor'un iyi paslaşmaları gözlerden kaçmadı.

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