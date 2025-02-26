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Fenerbahçe iç transferde atağa kalktı! O isim hakkında karar verildi... Gidecek mi kalacak mı?

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
26.02.2025 18:16
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi sonrası iç transferde atağa geçti. Sarı-lacivertliler sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifi yaptı. Fenerbahçe önümüzdeki haftalarda Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile bir araya gelecek. Jose Mourinho'nun da Edin Dzeko'nun takımda kalması için onay verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe iç transferde atağa kalktı! O isim hakkında karar verildi... Gidecek mi kalacak mı?
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Derbide Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe gözünü iç transfere çevirdi. Sarı-lacivertlilerin sözleşme yenilemek istediği isimlerden biri de Edin Dzeko. 2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor. Sarı-lacivertliler 38 yaşındaki Boşnak forvetle yeni kontrat yapmayı planlıyor.

TOPLANTI YAPILACAK!

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Fenerbahçe'nin, Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile önümüzdeki haftalarda bir araya geleceği ve deneyimli forvetin akıbeti hakkında toplantı yapacağı öğrenildi. Boşnak golcü Fenerbahçe'ye geldiği günden beri takımına iyi derecede katkı sağlıyor. Fenerbahçe taraftarınında sevgilisi haline geldi. Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkıp 2432 dakika süre alan Edin Dzeko 19 gol, 7 asistlik istatistik yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Edin Dzeko fenerbahçe
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