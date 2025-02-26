Fenerbahçe iç transferde atağa kalktı! O isim hakkında karar verildi... Gidecek mi kalacak mı?

Derbide Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe gözünü iç transfere çevirdi. Sarı-lacivertlilerin sözleşme yenilemek istediği isimlerden biri de Edin Dzeko. 2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor. Sarı-lacivertliler 38 yaşındaki Boşnak forvetle yeni kontrat yapmayı planlıyor.

TOPLANTI YAPILACAK!

Fenerbahçe'nin, Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile önümüzdeki haftalarda bir araya geleceği ve deneyimli forvetin akıbeti hakkında toplantı yapacağı öğrenildi. Boşnak golcü Fenerbahçe'ye geldiği günden beri takımına iyi derecede katkı sağlıyor. Fenerbahçe taraftarınında sevgilisi haline geldi. Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkıp 2432 dakika süre alan Edin Dzeko 19 gol, 7 asistlik istatistik yakaladı.