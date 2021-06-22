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Fenerbahçe için dünyaca ünlü stoper iddiası!

22.06.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin birçok yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe için dünyaca ünlü stoper iddiası!

Transferde yine birçok yıldız ismi gündemine alan Fenerbahçe için bu kez Almanya'dan bir iddia geldi.

Bild gazetesi, Sarı-Lacivertliler'in Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Jerome Boateng'e teklif götürdüğünü yazdı.

32 yaşındaki Alman stoper için Roma, Lazio ve Monaco'nun da devrede olduğu belirtilirken, Kanarya'nın Mesut Özil'i devreye sokacağı kaydedildi.

Mesut'un Alman Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Boateng ile temasa geçmesinin beklendiği ifade edildi. 10 sezon Bayern forması giyen tecrübeli savunmacı, Alman ekibiyle bu süreçte 2 Şampiyonlar Ligi, 9 Almanya Ligi Şampiyonluğu, 5 Almanya Kupa zaferi yaşadı.


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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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