Fenerbahçe için geleceği görmüş! Napoli'yi adım adım şampiyonluğa taşıyan Victor Osimhen için 2015 yılındaki o tweet gündem oldu...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 25 haftada topladığı 51 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de taraftarlar UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında oynanacak olan Sevilla maçını beklerken, 2015 yılında atılan bir tweet gündeme geldi. İtalya Ligi Serie A'da en yakın rakibi Inter ile arasında 18 puan fark bulunan ve 68 puanla liderliğini sürdüren Inter'de santrfor oyuncusu Victor Osimhen, gösterdiği performansla dikkat çekiyordu.

8 YIL ÖNCEKİ TWEET GÜNDEM OLDU

Takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinde de başrol oynayan isimler arasında yer alan Nijeryalı golcü için bir Fenerbahçe taraftarının 2015 yılında attığı tweet ortaya çıktı.

"OSIMHEN DİYE BİR ÇOCUK VAR..."

Mihraç Kaya isimli bir kullanıcının, "@Fenerbahce Nijerya U-17'de Osimhen diye bir çocuk var, tam bizlik oyuncu. Umarım scout ekibi ilgilenir." şeklinde yaptığı paylaşım, Osimhen'in ortaya koyduğu oyun sonrası taraftarlar tarafından yeniden gündeme getirildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 28 resmi maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, 23 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

OSIMHEN'İN TRANSFER GEÇMİŞİ

Osimhen, 2017 senesinde Ultimate Strikers takımından Wolfsburg'a 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu ve Avrupa macerasına başladı. 2019 yılında ise yine aynı bedelle Charleroi'ya imza atan Osimhen, burada gösterdiği performans sonrası 22.4 milyon euro'ya Lille'e gitti. Fransız ekibinde yıldızlaşan Nijeryalı golcü, 75 milyon euro bedelle 2020 yılında Napoli'nin yolunu tutmuştu.

