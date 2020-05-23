Fenerbahçe için Mert Hakan Yandaş iddiası

Ancak yaşanan gelişmeler hiç de planlandığı gibi olmadı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ortaya çıkması ve sezonun uzaması nedeniyle Galatasaray Kulübü elindeki 15 Haziran 2020 tarihini taşıyan sözleşmeyi TFF’ye verip, tescil ettiremedi. Bu durumu fırsat bilen Mert Hakan Yandaş ve menajeri Fenerbahçe’nin uzun süredir ısrarla kendilerini aramasına karşı koyamayıp, masaya oturdu. Fenerbahçe adına görüşmeleri yürüten Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş’a yıllık 1.5 milyon Euro'dan 3 sezonluk anlaşma artı, imza parası önerdi. Yapılan uzun pazarlıklar sonucu anlaşma sağlandı ve iki taraf masadan el sıkışarak kalktı.

Sivasspor’da bu sezon oldukça başarılı bir performans gösteren Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç, Galatasaray’la ilk yarı sonunda anlaşmaya vardı. İki oyuncu da sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere 15 Haziran 2020 tarihli mukavele imzaladı. Hakan Yandaş’ın yaptığı anlaşmaya göre Galatasaray oyuncuya her sezon için 1.2 milyon euro ücret ödemeyi taahhüt etti. 3 yıllık anlaşma için Sarı-Kırmızılı ekip oyuncuya ayrıca 500 bin euro da imza parası ödeyecekti. Euro kuru ise 7 TL olarak sabitlendi.

GALATASARAY’IN ELİ KOLU BAĞLANDI!

Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşı ve çok iyi anlaştığı Emre Kılınç’a da durumu bildirdi ve onun da aynı şartlarda Fenerbahçe'ye gelmesini istedi. Ancak Emre’nin henüz bu konuda olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadığı öğrenildi. Şimdi bu anlaşmaya karşılık Galatsaray’ın elinde kalan tek şey yapılan anlaşma. TFF nezdinde anlaşmanın bir geçerliliği olmasa da hukuksal anlamda yaptırım gücü var. G.Saray bu anlaşmayı açıklayıp, şikayetçi olursa Yandaş’ın ceza alma olasılığı bulunuyor. Ancak G.Saray da sezon içinde rakip takımın oyuncusuyla usulsüz transfer görüşmesi yaptığı için ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalacak. Bu yüzden Galatasaray’ın elindeki mukaveleyi açıklaması ve şikayetçi olması beklenmiyor.

TEMSiLCiSi SiNYALi VERDi

Mert Hakan Yandaş’ın temsilcisi Erkan YILIN ÇALIMI Afacan iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, G.Saray’la yapılan anlaşmanın geçersiz olduğu mesajını verip, şu ifadeleri kullandı:

“Mert için basında yer alan protokol haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bilinmelidir ki Türk takımlarının, Türk oyuncularla gelecek sezon için protokol (ön anlaşma) yapmasının TFF tarafınca bir gerçekliliği olmamakla beraber; bu durum cezai şarta bağlanmıştır. Sözleşmenin devam ettiği kulübün izni olmadan oyuncu hiç bir şekilde başka takıma imza atamaz. Sivas ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz var. Gelecekle ilgili planlarımızı sezon sonu yapacağız. Şu an gündemimizde transfer konuları yoktur.”

10 GOL, 4 ASİST

19 Ağustos 1994 (25) doğumlu olan Mert Hakan Yandaş, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Bu sezon Sivasspor ile ligde 25, kupada 5 olmak üzere 30 maça çıkan Mert Hakan, ligde 6 gol 3 asist, kupada ise 4 gol ve 1 asistle oynadı.

(AKŞAM)