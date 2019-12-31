Fenerbahçe için Orel Mangala iddiası!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Almanya'da yayın yapan spor portalı Almanecho24.de, Kanarya'nın Stuttgart forması giyen Orel Mangala'yı transfer etmek istediğini yazdı.
21 yaşındaki oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi 2023'te biterken, Stuttgart oyuncusunu göndermeye sıcak bakmıyor.
Haberde ayrıca, yetenekli oyuncu Orel Mangala, Deniz Türüç'e benzetildi.
(Akşam)
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