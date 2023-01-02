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Fenerbahçe ile anılmıştı! Dejan Lovren, Olimpik Lyon'a döndü...

02.01.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile 3.'lük madalyasını kazanan ve son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan Dejan Lovren'in yeni takımı Olimpik Lyon oldu.

Fenerbahçe ile anılmıştı! Dejan Lovren, Olimpik Lyon'a döndü...

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Lyon, eski oyuncusu Dejan Lovren'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Zenit takımında forma giyen 33 yaşındaki oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransa basınında yer alan haberlere göre Olimpik Lyon, Hırvat milli stoper için 2 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Altyapısından yetiştiği Dinamo Zagreb'den Olimpik Lyon'a 2010 yılında transfer olan Lovren, 102 maçta 3 gole imza atmıştı. Hırvatistan Milli Takımı'nda 78 karşılaşmada 5 kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, Fransa temsilcisinden sonra Southampton ile Liverpool'da uzun yıllar kariyerini sürdürmüştü.

Ligde zirve yarışından uzaklaşan Laurent Blanc yönetimindeki Olimpik Lyon, 17 hafta sonunda 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

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