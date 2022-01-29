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Fenerbahçe ile anlaştık! Konan transferinde flaş açıklama…

29.01.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile ilgili son dakika bir transfer haberi geldi. Afrika Kupası’nda Fildişi Sahili’nin Mısır’a penaltılarla elendiği maçta Salah’a adım attırmayan Ghislain Konan, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe ile anlaştık! Konan transferinde flaş açıklama…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri… Fenerbahçe yeni sol bekine kavuşuyor. Sezon sonunda Fransız kulübü Reims ile sözleşmesi sona erecek olan Fildişi Sahilli oyuncunun bonservisine 1.5 milyon Euro veren Fenerbahçe, imza için Konan'ın Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmesini bekliyordu.

KONAN İÇİN ENGEL KALMADI

Ve turnuvanın favori takımlarından biri olarak gösterilen Fildişi Sahilleri de Mısır'a 120 dakikası golsüz biten karşılaşmanın sonunda penaltılarla elenince Konan için engel kalmadı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

26 yaşındaki oyuncu ile Fransa'da son kez görüşecek olan sarı-lacivertli yöneticiler, daha sonra kendisi ile birlikte İstanbul'a dönecek ve 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

10 İKİLİ MÜCADELENİN 8'İNİ KAZANDI

Konan'ın Antalya kampına katılıp katılmayacağı ise belli değil. Defansif yanı çok güçlü bir oyuncu olan Konan, Mısır maçında Liverpool forması giyen Salah'a adım attırmazken girdiği 10 ikili mücadelenin 8'ini kazandı, hava topu mücadelesinde 2'de 2 yaptı.

'FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK'

Sabah gazetesinin haberine göre; Reims Başkanı Jean-Pierre Caillot, Fransız basınına yaptığı açıklamada, oyuncusu Konan için Fenerbahçe ile anlaştıklarını söyledi. Caillot, "Konan için birçok takımdan teklifler aldık. Kendisi de artık başka bir takımda oynamak istiyor. Fenerbahçe'nin yaptığı teklif bizim açımızdan oldukça tatmin edici. Biz Fenerbahçe ile anlaştık. İngiltere'den de Konan'ı isteyen takımlar vardı" ifadelerini kullandı. Reims'e 2018 yılında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 4 milyon Euro karşılığında transfer olan Fildişili yıldız, Fransız ekibiyle çıktığı 88 maçta 3 gol atarken, 5 de asist yaptı.

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