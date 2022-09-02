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Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de 53. kez karşılaşacak

02.09.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 32-9, gol sayısında da 116-53 üstünlüğü bulunuyor - İstanbul'da yapılan 24 müsabakada sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet elde etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 53. kez karşılaşacak.

İki takım arasında ligde oynanan 52 müsabakada Fenerbahçe 32, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 11 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım 116 kez fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılı ekip ise 53 gol kaydetti.

- İstanbul'da 25. maç

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 24 lig maçında sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı. Üç karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 65 golüne, Kayserispor 30 golle karşılık verdi.

Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

- Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

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