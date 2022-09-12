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Fenerbahçe ile Safi Holding arasında sponsorluk anlaşması yapıldı

12.09.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Safi Holding arasında sponsorluk anlaşması yapıldı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü ile Safi Holding arasında, erkek basketbol takımını kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten anlaşmanın detaylarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Safiport logosu, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mızın 2022-2023 sezonunda THY Avrupa Ligi maçlarında giyeceği formanın önünde, isim sponsoru logomuzun hemen altında yer alacak." ifadesine yer verildi.

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