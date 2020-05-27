Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için harekete geçti

Başakşehir’deki performansıyla hem Türk ekiplerinin hem de Avrupa takımlarının ilgisini çeken İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe ve Sevilla yakından ilgileniyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ise yeni sezonda kariyerine nasıl devam edeceğinin kararını verdi. İrfan Can Kahveci, tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı. Genç oyuncu, menajerine yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti, iki kulübün anlaşması halinde Sarı Lacivertli formayı giymek istediğini söyledi.
Sarı-Lacivertli Yönetim, başarılı oyuncunun bonservis bedelini ödemek için bütçe arayışlarına başladı. Olası oyuncu satışlarından gelecek paranın bir miktarının bu transfer için harcanması planlanıyor. İrfan Can Kahveci’nin tercihinin Fener’den yana kullanması bu transferde Sarı-Lacivertliler’in elini güçlendiriyor. İrfan’ın 2024 yılının haziran ayında Başakşehir ile olan sözleşmesi bitiyor.
İtalyan ekiplerinin de gündeminde olduğu belirtilen İrfan Can, bu sezon 31 karşılaşmada 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. 24 yaşındaki genç yıldızın transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7 milyon euro... İrfan Can Kahveci, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de orta sahadaki en büyük silahlarından biri... İrfan Can Kahveci bu sezon Başakşehir formasıyla 22 maça çıkarken 4 gol atıp, 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
(AKŞAM)
Wolfsburg, Leverkusen'i farklı geçti
Mesut Özil'in gönderdiği yardımlar dağıtıldı
Fatih Terim'den koronavirüs mesajı
Trabzonspor'da sürpriz doğum günü
Serdar Dursun attı Darmstadt kazandı
Zago'dan Sergen Yalçın itirafı
Talisca: Bir gün geri döneceğim
Fenerbahçe antrenmanı tamamladı
Fenerbahçe'den bir bomba daha!
O iki isim kariyerimi bitirdi
Aralarından su sızmıyor! İşte son paylaşımları...
Sezonu kapattı mı? Açıklama geldi...
Tacizci başkana FIFA'dan ceza!
Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama!
Trabzonspor antrenmanında sürpriz
Okuyucu Yorumları 0 yorum