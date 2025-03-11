Fenerbahçe İsmail Yüksek için kararını verdi! Milli oyuncuda sıcak saatler

Fenerbahçe'de Jose Mourinho fazla şans bulamayan İsmail Yüksek ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon 23 maçta sadece 1.397 dakika süre alan milli futbolcuya yeni talipler var.

FRANSIZLAR TEMAS HALİNDE

İsmail Yüksek için Nice, Lens ve Brest'in nabız yokladığı ve Fenerbahçe ile temas halinde oldukları öğrenildi. Geçen sezon Lyon'un teklifini kabul etmeyen İsmail'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun sarı lacivertliler ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.

14 MİLYON EURO

26 yaşındaki milli oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro. İsmail Yüksek 2020 yılında 75 bin Euro karşılığında Gölcükspor'dan transfer edilmişti. Gölcükspor ile yapılan anlaşmaya göre Gölcükspor'un bir sonraki transfer ücretinden %10 payı bulunuyor.