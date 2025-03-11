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  4. Fenerbahçe İsmail Yüksek için kararını verdi! Milli oyuncuda sıcak saatler

Fenerbahçe İsmail Yüksek için kararını verdi! Milli oyuncuda sıcak saatler

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
11.03.2025 17:38
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Fenerbahçe'de bu sezon beklediği süreyi bulamayan ve farklı pozisyonlarda tercih edilen İsmail Yüksek sezon sonunda ayrılığa sıcak bakıyor. Milli futbolcu için Fransızlar temasa geçti.

Fenerbahçe İsmail Yüksek için kararını verdi! Milli oyuncuda sıcak saatler
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho fazla şans bulamayan İsmail Yüksek ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon 23 maçta sadece 1.397 dakika süre alan milli futbolcuya yeni talipler var.

FRANSIZLAR TEMAS HALİNDE

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İsmail Yüksek için Nice, Lens ve Brest'in nabız yokladığı ve Fenerbahçe ile temas halinde oldukları öğrenildi. Geçen sezon Lyon'un teklifini kabul etmeyen İsmail'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun sarı lacivertliler ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.

14 MİLYON EURO

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26 yaşındaki milli oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro. İsmail Yüksek 2020 yılında 75 bin Euro karşılığında Gölcükspor'dan transfer edilmişti. Gölcükspor ile yapılan anlaşmaya göre Gölcükspor'un bir sonraki transfer ücretinden %10 payı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe
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