Fenerbahçe ile İstanbulspor, yeni sezon öncesinde İstanbul'da özel bir hazırlık maçına çıkıyorlar. Spor Toto 1. Lig takımlarından olan İstanbulspor, boşalan teknik direktör koltuğu için Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe de ise Phillip Cocu teknik direktöre oldu. Fenerbahçe İstanbulspor hazırlık maçı, her iki takımın teknik direktörleri için yeni takımları başında ilk sınavları olacak. Peki Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile 7 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda özel bir karşılaşma oynayacak. Hazırlık maçı 19.00'da başlayacak. Hem başkan Ali Koç ve yeni yönetimin hem de teknik direktör Cocu'nun ilk sınavı olacak karşılaşmada yeni Fenerbahçe görücüye çıkacak..

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

İstanbulspor resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre bu cumartesi oynanacak Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı biletleri satışa çıkarıldı. Passolig resmi sitesinden temin edebileceğiniz Fenerbahçe - İstanbulspor maçı bilet fiyatları; Batı Tribünü 100 TL, Doğu Tribünü 75 TL olarak açıklandı.