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Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile İstanbulspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçı için karşı karşıya gelecek. Yeni sezon için teknik direktör olarak Phillip Cocu ile anlaşan Fenerbahçe, İstanbulspor ile yapacağı hazırlık maçı için çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe - İstanbulspor maçı, yeni başkan Ali Koç ve Cocu'nun ilk sınavı olacak. Peki Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe ile İstanbulspor, yeni sezon öncesinde İstanbul'da özel bir hazırlık maçına çıkıyorlar. Spor Toto 1. Lig takımlarından olan İstanbulspor, boşalan teknik direktör koltuğu için Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe de ise Phillip Cocu teknik direktöre oldu. Fenerbahçe İstanbulspor hazırlık maçı, her iki takımın teknik direktörleri için yeni takımları başında ilk sınavları olacak. Peki Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile 7 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda özel bir karşılaşma oynayacak. Hazırlık maçı 19.00'da başlayacak. Hem başkan Ali Koç ve yeni yönetimin hem de teknik direktör Cocu'nun ilk sınavı olacak karşılaşmada yeni Fenerbahçe görücüye çıkacak..

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

İstanbulspor resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre bu cumartesi oynanacak Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı biletleri satışa çıkarıldı. Passolig resmi sitesinden temin edebileceğiniz Fenerbahçe - İstanbulspor maçı bilet fiyatları; Batı Tribünü 100 TL, Doğu Tribünü 75 TL olarak açıklandı.

Maç biletinizi isterseniz Passolig kartınız ile internetten online olarak, isterseniz 5 Temmuz Perşembe tarihinden itibaren Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndan kağıt bilet olarak temin edebilirsiniz. Ayrıca İstanbulspor Passolig kartı olmayan taraftarlarımız Perşembe günü İstanbulspor Passolig kartlarını beklemeden alabileceklerdir.

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FENERBAHÇE HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, bugün sabah saatlerinde, salonda ve sahada yaptığı çalışmalarla devam etti.

Teknik Direktör Phillip Cocu’nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.30’da salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından oyuncularımız sahaya çıktı. Sahada yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık tutuldu. Sahada dayanıklılık koşusu ile başlayan çalışma, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz Perşembe günü Can Bartu Tesislerimizde yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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