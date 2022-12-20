FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK FB maçında muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe ile İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası, 5. tur maçında bugün kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe İstanbulspor maçı canlı izle ekranı, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ile birlikte araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe İstanbulspor maçı bugün (20 Aralık 2022 Salı) saat 21:00'de başlayacak.

Maç, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe İstanbulspor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İ.Eğribayat, S.Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Crespo, Lincoln, Ferdi, İrfan Can, King, S.Dursun.

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, M.Yeşil, Ali Yaşar, Melih, Rroca, Cajic, Topalli, Ethemi, İbrahim.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI TAKİP

FENERBAHÇE'DE SAKATLIKLARI DEVAM EDEN FUTBOLCULAR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi Alioski'nin iyileştiği açıklandı.

Fenerbahçe'de, Altay Bayındır, Luan Peres, Nazim Sangare ve Joao Pedro'nun sakatlıkları ise sürüyor.

