Montella'dan tarihi Avustralya maçı öncesi sakatlık açıklaması! "Kafamda soru işaretleri var"

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk sınavına çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nda geri sayım sürerken, kaptan Hakan Çalhanoğlu ile teknik direktör Vincenzo Montella karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlı ekibin turnuvaya hazır olduğunu belirten ikili, Avustralya'nın fiziksel gücüne dikkat çekerken Türkiye'nin sahip olduğu kalite ve tecrübeyle sahaya galibiyet için çıkacağını ifade etti.

ÇALHANOĞLU: "BEKLEDİĞİMİZ GÜN GELDİ"

Dünya Kupası'nda mücadele etmenin heyecanını yaşadıklarını söyleyen Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a verdiği röportajda uzun süredir bu anı beklediklerini belirtti. Hazırlık sürecinin verimli geçtiğini aktaran milli kaptan, sıcak hava şartlarını bahane etmeyeceklerini ve sahada kendi oyunlarını sergilemek istediklerini söyledi.

Rakiplerine saygı duyduklarını vurgulayan yıldız futbolcu, Avustralya'nın özellikle fizik gücü ve duran toplardaki etkinliğine dikkat çekerek, "Onların güçlü yönlerini biliyoruz ancak bizim de hızımız, dinamizmimiz ve bireysel kalitemiz var. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak istediğimiz sonucu alabiliriz." ifadelerini kullandı.

"ONLAR ÖYLE DÜŞÜNSÜN"

Avustralya cephesinden gelen "Daha deneyimliyiz" yönündeki açıklamalara da değinen Çalhanoğlu, bu sözlerin takımı daha da motive ettiğini belirtti. Milli yıldız, Türkiye'nin üst düzey liglerde ve büyük kulüplerde forma giyen birçok oyuncuya sahip olduğunu hatırlatarak, "Kendi gücümüzü biliyoruz. Sahada bunu göstermek istiyoruz." dedi.

"RAKİPLERİMİZ KOLAY DEĞİL"

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2026 Dünya Kupası'ndaki rakiplerinin kağıt üzerinde basit görünse de sahada çok çetin ceviz olduklarını belirterek Avustralya, Paraguay ve ABD'nin kendilerini zorlayacak farklı dinamiklere sahip olduğunu vurguladı.

Avustralya’nın fizik gücü yüksek, savunmada bekleyip ani atak kollayan ve duran toplarda tehlike yaratan "Kosova tarzı" bir oyun yapısıyla karşılarına çıkacağını tahmin eden tecrübeli lider; Paraguay’ın ise teknik kapasitesi yüksek, şutör oyuncular barındıran tehlikeli bir ekip olduğunu ifade etti. Bu dişli rakiplere karşı ellerindeki Arda Güler ve Orkun Kökçü gibi yaratıcı ayaklar ile hava toplarında etkili isimlerin oluşturduğu tüm kozları sahaya yansıtacaklarını dile getiren Çalhanoğlu, güçlü oyunculardan kurulu ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere her maça adım adım, konsantrasyonu bozmadan yaklaşacaklarının altını çizdi.

MONTELLA: "İLK MAÇ ÇOK ÖNEMLİ"

Teknik direktör Vincenzo Montella ise 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Turnuvadaki zorlukların farkında olduklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, takımının bu seviyede mücadele edecek kaliteye sahip olduğuna inandığını dile getirdi.

Avustralya'nın disiplinli ve fiziksel bir ekip olduğunu ifade eden Montella, rakibin özellikle geçiş oyunlarında etkili olduğunu ancak Türkiye'nin teknik kapasitesiyle fark yaratabileceğini söyledi.

Vincenzo Montella, "Avustralya’ya büyük saygı duyuyorum. Dünya Kupası’nda oynamaya alışkın dengeli bir takım. Kosova’da olduğu gibi zorlu bir maç bekliyorum. Yetenekli olan fark yaratacak." dedi.

"YETENEK BU MAÇ İÇİN BELİRLEYİCİ OLABİLİR AMA SONUÇ ÇABAYLA BELİRLENECEK"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kadrodaki bireysel yeteneklerin avantaj teşkil edip etmeyeceğine dair gelen bir soruya, kalitenin maçı çözmede rol oynayabileceğini ancak nihai sonucu kolektif mücadelenin belirleyeceğini ifade ederek yanıt verdi.

Avustralya'nın mental açıdan son derece dirençli, ne yapacağını bilen ve kompakt oyun disiplinine sahip, taklit edilmesi zor bir ekip olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı; rakibin en büyük silahı olan tehlikeli kontra atak tuzaklarına düşmemeleri gerektiğinin altını çizdi. Turnuva öncesi oynadıkları iki provada artı ve eksilerini net bir şekilde gördüklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, son 10 günlük periyotta tamamen bu eksikleri gidermeye odaklandıklarını ve Avustralya karşısında hem hücum hem de savunma kurgusunda hazırlık maçlarının çok daha üzerinde, kusursuza yakın bir performans sergilemeleri gerektiğini vurguladı.

SAKATLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Montella, "Her ne şekilde oynayacağımıza bağlı olarak maçta yapmamız gereken özel şeyler var. Tabii ki rakip takımın özelliklerine göre hazırlanmanız gerek, bunun üzerine çalıştık. Her zaman rakiplerimizin oyunlarını dikkate aldık. Çok sıkı çalıştık, rakibimizin de sıkı çalıştığını biliyoruz. Doğru hamleleri yapmamız gerekiyor, tüm futbolcularımız bazı zorlukları aşarak oynuyor. Arda, Hakan ve Kenan’la şu anda 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Bununla alakalı kafamda bazı soru işaretleri var" açıklamasında bulundu.

"SABIRLI OLACAĞIZ"

Tecrübeli teknik adam, futbolcularından sakin kalmalarını istediğini belirterek, "Panik yapmadan, acele etmeden ve kendi futbolumuzu oynayarak sonuca gitmek istiyoruz. Yetenek önemli olacak ancak maçın sonucunu takım halinde göstereceğimiz mücadele belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

HEDEF GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

D Grubu'ndaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak olan A Milli Takım'da hedef, Dünya Kupası'na galibiyetle başlamak. Hem Hakan Çalhanoğlu hem de Vincenzo Montella'nın açıklamaları, ay-yıldızlı ekipte özgüvenin yüksek olduğunu ve takımın turnuvaya hazır bir görüntü verdiğini ortaya koydu.