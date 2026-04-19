Fenerbahçe istedi, Lukaku Beşikltaş'a imzayı atıyor!

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezonun kadro mühendisliğine şimdiden başlayan ve hücum hattına dünya çapında bir yıldız kazandırmak isteyen Beşiktaş, aradığı golcüyü İtalya'da buldu. Fenerbahçe'nin transfer listesinin en üst sıralarında yer alan 32 yaşındaki Belçikalı süperstar Romelu Lukaku için Beşiktaş devreye girdi.

SADECE 7 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Sezon başında büyük umutlarla transfer olduğu Napoli'de beklentilerin çok uzağında kalan ve peş peşe yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle formaya hasret kalan Lukaku için İtalya defteri kapanıyor.

Bu sezon Çizme ekibiyle yalnızca 7 resmi maça çıkabilen ve sahada toplamda sadece 74 dakika kalabilen deneyimli santrforun bu yetersiz performansı, Napoli yönetimini ayrılık planları yapmaya itti. İtalyan basını, kulübün yaz transfer döneminde Belçikalı oyuncuyla yollarını kesin olarak ayıracağını yazdı.

NAPOLİ'NİN TALEBİ 10 MİLYON EURO!

Napoli yönetiminin, gözden çıkardığı Romelu Lukaku için belirlediği bonservis bedeli de netleşmeye başladı. İtalyan devinin, tecrübeli golcünün gidişine onay vermek için yaklaşık 10 milyon Euro seviyesinde bir bonservis geliri beklediği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği yıldız oyuncu için Beşiktaş yönetiminin devreye girdiği ve bir adım öne geçtiği öğrenildi.