SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Fenerbahçe istedi, Lukaku Beşikltaş'a imzayı atıyor!

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Romelu Lukaku için Napoli ayrılık kararı aldı. Belçikalı golcü için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlendi.

Emre Şen
BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Napoli
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezonun kadro mühendisliğine şimdiden başlayan ve hücum hattına dünya çapında bir yıldız kazandırmak isteyen Beşiktaş, aradığı golcüyü İtalya'da buldu. Fenerbahçe'nin transfer listesinin en üst sıralarında yer alan 32 yaşındaki Belçikalı süperstar Romelu Lukaku için Beşiktaş devreye girdi.

SADECE 7 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Sezon başında büyük umutlarla transfer olduğu Napoli'de beklentilerin çok uzağında kalan ve peş peşe yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle formaya hasret kalan Lukaku için İtalya defteri kapanıyor.

Bu sezon Çizme ekibiyle yalnızca 7 resmi maça çıkabilen ve sahada toplamda sadece 74 dakika kalabilen deneyimli santrforun bu yetersiz performansı, Napoli yönetimini ayrılık planları yapmaya itti. İtalyan basını, kulübün yaz transfer döneminde Belçikalı oyuncuyla yollarını kesin olarak ayıracağını yazdı.

NAPOLİ'NİN TALEBİ 10 MİLYON EURO!

Napoli yönetiminin, gözden çıkardığı Romelu Lukaku için belirlediği bonservis bedeli de netleşmeye başladı. İtalyan devinin, tecrübeli golcünün gidişine onay vermek için yaklaşık 10 milyon Euro seviyesinde bir bonservis geliri beklediği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği yıldız oyuncu için Beşiktaş yönetiminin devreye girdiği ve bir adım öne geçtiği öğrenildi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
17:00
Samsunspor Samsunspor
-
Beşiktaş Beşiktaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nihat Kahveci'den Galatasaray için şampiyonluk iddiasıNihat Kahveci'den Galatasaray için şampiyonluk iddiası
Beşiktaş, Samsun’a geldiBeşiktaş, Samsun’a geldi
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe lukaku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Gülistan Doku soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Çarpıcı detay: "Vali beyin selamı var"

Gülistan Doku soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Çarpıcı detay: "Vali beyin selamı var"

Zirveye Galatasaray damgası! Gençlerbirliği'ni de geçti

Zirveye Galatasaray damgası! Gençlerbirliği'ni de geçti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.