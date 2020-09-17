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Fenerbahçe, Jailson için Dalien Pro ile anlaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.09.2020 21:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Jailson için Çin ekibi Dalian Pro ile 5 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Jailson için Dalien Pro ile anlaştı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha geliyor, Jailson için anlaşma sağlandı. A Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme yapılan Çin ekibi Dalien Pro ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Jailson transferi karşılığında 5 milyon dolar alacak.

GREMIO'YA YÜZDE 20 PAY

Fenerbahçe'nin Jailson'un eski kulübü Gremio'ya da yüzde 20 pay (1 milyon dolar) verileceği kaydedildi.

2018'de Gremio ile 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından bir oyuncusu için daha yüzde verecek.

Jailson, 2 sezonda Fenerbahçe'de 63 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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