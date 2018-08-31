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Fenerbahçe Jailson için Gremio'ya 4 milyon euro bonservis ödeneceğini KAP'a bildirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.08.2018 20:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Gremio'dan kadrosuna kattığı Jailson'un bonservis bedeli belli oldu. Sarı-Lacivertli ekip 22 yaşındaki futbolcu için Brezilya kulübüne 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe Jailson için Gremio'ya 4 milyon euro bonservis ödeneceğini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, kadrosuna kattığı Jailson Marques Siqueira için Brezilya'nın Gremio Kulübüne 4 milyon avro ödeneceğini açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Jailson Marques Siqueira'nın transferi için kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmış olup, Gremio Kulübüne oyuncunun sözleşmesinin feshi için ödenecek tutar 4 milyon avrodur."


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5 sene sonra 20M € satıldığını göreceğiz umarım.
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