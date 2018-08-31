SPOR

Fenerbahçe, Jailson transferini resmen açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.08.2018 14:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Gremio'dan Brezilyalı futbolcu Jailson Marques Siqueira'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Fenerbahçe'nin açıklamasında Jailson'un bonservis bedeliyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Fenerbahçe, Jailson transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, dün transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen 23 yaşındaki ön liberoyla ilgili olarak, "Kulübümüz, Jailson'u bonservisiyle kadrosuna katmıştır. Jailson'a hoşgeldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Jailson'un sözleşme süresi ve maliyetiyle ilgili bilgi verilmedi.

PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
F.Bahçe'nin yeni transferini Moussa Sow açıkladıF.Bahçe'nin yeni transferini Moussa Sow açıkladı
Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jailson Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, İstanbul'da

G.Saray'a dev çalım!

G.Saray'a dev çalım!

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti

Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti

Fenerbahçe, Jailson transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Jailson transferini resmen açıkladı

F.Bahçe'nin yeni transferini Moussa Sow açıkladı

F.Bahçe'nin yeni transferini Moussa Sow açıkladı

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Kayserispor maçı bilet fiyatları)

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Kayserispor maçı bilet fiyatları)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.