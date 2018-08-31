Fenerbahçe, Jailson transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, dün transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen 23 yaşındaki ön liberoyla ilgili olarak, "Kulübümüz, Jailson'u bonservisiyle kadrosuna katmıştır. Jailson'a hoşgeldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Jailson'un sözleşme süresi ve maliyetiyle ilgili bilgi verilmedi.
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