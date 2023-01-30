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Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferini bu video ile duyurdu! Bonservis bedeli de belli oldu! ''Hızlı, esnek, çalım atar...''

30.01.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, sol bek pozisyonu için görüştüğü Parma forması giyen Jayden Oosterwolde transferini bitirdi. Sarı-lacivertliler bu transferde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferini resmen duyurdu. Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki oyuncunun sözleşme imzaladığını ifade etti.

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferini bu video ile duyurdu! Bonservis bedeli de belli oldu! ''Hızlı, esnek, çalım atar...''

Fenerbahçe, Jayden Oosterwalde için Parma'ya yaptığı son teklifi yükseltti ve İtalyan ekibi ile her konuda anlaşma sağladı. Potansiyelli bir oyuncu olarak bilinen 21 yaşındaki Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli kulüple 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE BU PAYLAŞIMLA DUYURDU

Fenerbahçe yıldız oyuncusunu açıklarken video içinde "Hızlı, esnek, çalım atar..." şeklinde ifadelere yer verdi.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

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Oosterwolde, "Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla stat da buluşmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

"ÇOK İYİ FUTBOLCU VE ÇOK İYİ BİR KARAKTER"

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Selahattin Baki: "Bu sene yaşından dolayı yabancı limitinde de problem olmuyor. Çok iyi futbolcu ve çok iyi bir karakteri takımımıza kattık. Transfer sürecindeki zorlu anlarda da Sayın Başkanımız kendisi bizzat devreye girip transferi bitirmemize yardımcı oldu."

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

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Parma, Fenerbahçe’nin Jayden Oosterwolde için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Yıldız oyuncuyla ise 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

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Jayden Oosterwolde, 26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Surinam asıllı oyuncu, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı. Genç sol bek, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu. Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı.

21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçitdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı.

Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Serie B'de 17 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı. 1.89 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

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