SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası Gençlerbirliği deplasmanında gövde gösterisi yaptı!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Benfica yenilgisinin ardından yüzünü lige dönen Fenerbahçe'de Mourinho ile yollar ayrılmış ve sarı lacivertliler, yara sarmak için kritik mücadeleden 3 puanı hedefliyordu. Zeki Murat Göle önderliğinde Ankara deplasmanına çıkan Fenerbahçe bambaşka bir oyun ortaya koyarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası Gençlerbirliği deplasmanında gövde gösterisi yaptı!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Benfica maçı sonrası Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Ankara deplasmanında moral arıyordu. Kritik karşılaşmada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Zeki Murat Göle yönetiminde sahadan 3-1 galip ayrılarak müthiş bir mesaj verdi.

JOSE MOURINHO SONRASI BİR İLK!

Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası Gençlerbirliği deplasmanında gövde gösterisi yaptı! 1

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı deplasmanda ilk kez ilk yarıda 3 gol attı. Sarı-lacivertlilerin gollerini En-Nesyri (2), Nene kaydetti.

EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası Gençlerbirliği deplasmanında gövde gösterisi yaptı! 2

Youssef En Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 59 maçta 33 gole ulaştı. Youssef En-Nesyri, Gençlerbirliği maçında 5 dakikada 2 kez ağları havalandırdı.

YENİ TRANSFER İLK MAÇTA GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası Gençlerbirliği deplasmanında gövde gösterisi yaptı! 3

Dorgeles Nene, Fenerbahçe kariyerine golle başladı. Nene, Gençlerbirliği maçında ağları havalandırdı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Gençlerbirliği Gençlerbirliği
1 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, Ederson'u Galatasaray'ın elinden kaptı! Manchester City ile anlaşma sağlandıFenerbahçe, Ederson'u Galatasaray'ın elinden kaptı! Manchester City ile anlaşma sağlandı
Samsunspor taraftarlarının mola verdiği restoranda silahlı kavga çıktı! 4 taraftar yaralandıSamsunspor taraftarlarının mola verdiği restoranda silahlı kavga çıktı! 4 taraftar yaralandı
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Youssef En-Nesyri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Yapılan pazarlıklar sonrası 50 milyon Euro istendi, Araplar masadan kalktı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Yapılan pazarlıklar sonrası 50 milyon Euro istendi, Araplar masadan kalktı

Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası Gençlerbirliği deplasmanında gövde gösterisi yaptı!

Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası Gençlerbirliği deplasmanında gövde gösterisi yaptı!

Samsunspor taraftarlarının mola verdiği restoranda silahlı kavga çıktı! 4 taraftar yaralandı

Samsunspor taraftarlarının mola verdiği restoranda silahlı kavga çıktı! 4 taraftar yaralandı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! Tarih verdi: "Bu değişiklik yapılmalı"

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! Tarih verdi: "Bu değişiklik yapılmalı"

"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası tarihe geçti! 45 dakikada inanılmaz sonuç

Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası tarihe geçti! 45 dakikada inanılmaz sonuç

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.