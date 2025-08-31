Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası Gençlerbirliği deplasmanında gövde gösterisi yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Benfica maçı sonrası Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Ankara deplasmanında moral arıyordu. Kritik karşılaşmada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Zeki Murat Göle yönetiminde sahadan 3-1 galip ayrılarak müthiş bir mesaj verdi.

JOSE MOURINHO SONRASI BİR İLK!

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı deplasmanda ilk kez ilk yarıda 3 gol attı. Sarı-lacivertlilerin gollerini En-Nesyri (2), Nene kaydetti.

EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Youssef En Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 59 maçta 33 gole ulaştı. Youssef En-Nesyri, Gençlerbirliği maçında 5 dakikada 2 kez ağları havalandırdı.

YENİ TRANSFER İLK MAÇTA GOLÜNÜ ATTI

Dorgeles Nene, Fenerbahçe kariyerine golle başladı. Nene, Gençlerbirliği maçında ağları havalandırdı.