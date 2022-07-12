Son dakika: Fenerbahçe'den bir transfer daha! Sarı-lacivertliler golcü oyuncu Joshua King'i resmen açıkladı

Takımı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, güçlü bir forvet hattı oluşturmak için harekete geçti. Özellikle Norveçli yıldızlara yönelen sarı-lacivetli yönetim, Watford ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Joshua King ile anlaştı. Yıldız oyuncu bu akşam İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

İLERİDE UÇTA POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR

King transferiyle birlikte hücum çeşitliliğinin sağlanması amaçlanıyor. 1.87 boyundaki Norveçli golcü, forvet arkası dışında sol kanat ve santrfor mevkilerinde de görev yapabiliyor. 30 yaşındaki Norveçli golcü, geride bıraktığımız sezon Watford formasıyla 33 maça çıkarken 2296 dakika süre aldı. 5 gol ve 3 asistlik performans sergileyen King, daha öncesinde Everton, Bournemouth, Blackburn, Manchester United, Hull City, Mönchengladbach ve Preston takımlarında forma giymişti. Güncel piyasa değeri şu anda 8 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun bonservisi de elinde. King'e 2019 yılında 20 milyon euro değer biçiliyordu.

JOSHUA KING'İN İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King'in Premier Lig performansı şu şekilde...

-204 Maç

-53 Gol

-17 Asist

Joshua King'in 2021-2022 sezonu istatistikleri;

-32 Maç

-5 Gol

-3 Asist

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

"Bilgilendirme

Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."



