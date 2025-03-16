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  4. Fenerbahçe Kadıköy'de 2 puan bıraktı! Sarı-Lacivertliler'e Samsunspor çelmesi... Galatasaray ile olan puan farkı açıldı!

Fenerbahçe Kadıköy'de 2 puan bıraktı! Sarı-Lacivertliler'e Samsunspor çelmesi... Galatasaray ile olan puan farkı açıldı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.03.2025 22:12
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Süper Lig'de heyecan 28. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Haftanın sonucu en çok merak edilen maçında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 10 kişi tamamladığı mücadele başladığı skorla golsüz beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Kadıköy'de 2 puan bıraktı! Sarı-Lacivertliler'e Samsunspor çelmesi... Galatasaray ile olan puan farkı açıldı!

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında zorlu rakibi Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla golsüz beraberlikle sonuçlanırken bu sonuçla Sarı-Lacivertliler sahasında 2 puan bırakmış oldu.

DİREKTEN DÖNDÜ

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73' Oğuz Aydın, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Szymanski'nin kafa vuruşu direkten dışarı gitti.

KIRMIZI KART ÇIKTI

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75' Marius Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a dokunduğu için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.

ZİRVEDE FARK AÇILDI

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Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın kazandığı haftada sahasında 2 puan bıraktı ve zirve ile olan puan farkı 9'a yükseldi.

LIVAKOVIC, 15 MAÇ SONRA SAHADA

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Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Samsunspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuştu. Livakovic’in Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında kalede İrfan Can Eğribayat yer aldı. Süper Lig’de 7 maç kaçıran 30 yaşındaki kaleci, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası dahil toplam 15 maç sonra 11’de görev aldı.

EN-NESYRI 9 MAÇ SONRA KULÜBEDE

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Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Karadeniz ekibine karşı yedek başladı. Sezonun ilk bölümünde Edin Dzeko ile değişmeli oynayan En-Nesyri, teknik heyetin çift forvet sistemi sonrası düzenli olarak 11’de şans buldu ve attığı gollerle de takımını taşıyan isimlerden oldu. En-Nesyri, Süper Lig’de 9 maç sonra yedek kulübesinde yer aldı. 27 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor müsabakasında ise kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

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Reeder Samsunspor Reeder Samsunspor

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Süper Lig Samsunspor son dakika fenerbahçe
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