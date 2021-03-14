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Fenerbahçe Kadıköy'de böylesini görmedi!

14.03.2021 21:25 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kadıköy'de böylesini görmedi!

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne evinde 2-1 yenildi ve bu sezon Kadıköy'de 6. mağlubiyetini alarak tarihinde ilk kez bir sezonda bu kadar yenilgi aldığı sezonu yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlarla kulüp tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergilerken Kadıköy'de ise tarihinin en kötü performanslarından birini ortaya koydu.

Bu sezon 14 deplasmandan 11 galibiyet ve 2 beraberlikle 35 puan toplarken, Kadıköy'de ise 15 maçta 6 kez yenildi ve 23 puanda kaldı.

SÜPER LİG TARİHİNDE İLK KEZ

Bu sezon evindeki 6 mağlubiyetini alan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda 6 yenilgi birden aldı.

İşte Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy'de aldığı sonuçlar

0-0 Hatayspor
2-1 Karagümrük
3-1 Trabzonspor
0-2 Konyaspor
3-4 Beşiktaş
0-3 Yeni Malatyaspor
4-1 Başakşehir
2-1 Alanyaspor
3-1 Ankaragücü
3-0 Kayserispor
1-0 Çaykur Rizespor
0-1 Galatasaray
0-1 Göztepe
1-1 Antalyaspor
1-2 Gençlerbirliği

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Gençlerbirliği Kadıköy
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hoca kötü hoca halen diretiyolar kötü berbat bir hoca takımda dayanışma yok ruh yok lig sonuncusunu kendi sahanda yenemıyosun fb bgn havlu attı lige kupaya hepsine rezalet
Ali koç, Emre Belezoğlu ve Erol bulut acil istifa etmeli.Gençlerbirliğinin artığı gole ofsayt diyen futbol cahili Erol Bulut böyle büyük camiada hocalık yapamaz.Üç yılda 70 transfer yapıpta hiç başarı yoksa bu işi bırakmalısın Ali Koç.Comalli bile Emre kadar zarara sokmadı takımı.Acil istifa edin

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