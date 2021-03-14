Fenerbahçe Kadıköy'de böylesini görmedi!

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlarla kulüp tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergilerken Kadıköy'de ise tarihinin en kötü performanslarından birini ortaya koydu.

Bu sezon 14 deplasmandan 11 galibiyet ve 2 beraberlikle 35 puan toplarken, Kadıköy'de ise 15 maçta 6 kez yenildi ve 23 puanda kaldı.

SÜPER LİG TARİHİNDE İLK KEZ

Bu sezon evindeki 6 mağlubiyetini alan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda 6 yenilgi birden aldı.

İşte Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy'de aldığı sonuçlar

0-0 Hatayspor

2-1 Karagümrük

3-1 Trabzonspor

0-2 Konyaspor

3-4 Beşiktaş

0-3 Yeni Malatyaspor

4-1 Başakşehir

2-1 Alanyaspor

3-1 Ankaragücü

3-0 Kayserispor

1-0 Çaykur Rizespor

0-1 Galatasaray

0-1 Göztepe

1-1 Antalyaspor

1-2 Gençlerbirliği

