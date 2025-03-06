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  4. Fenerbahçe Kadıköy'de istediğini alamadı! Sarı-Lacivertliler Rangers'a 3-1 mağlup oldu

Fenerbahçe Kadıköy'de istediğini alamadı! Sarı-Lacivertliler Rangers'a 3-1 mağlup oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.03.2025 22:36
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında İskoç temsilcisi Rangers ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler beklenmedik bir skorla rakibine 3-1 mağlup oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Kadıköy'de istediğini alamadı! Sarı-Lacivertliler Rangers'a 3-1 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe evinde İskoç ekibi Rangers ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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Maçın henüz 6. dakikasında Sebastian Szymanski’nin ceza yayında kaptırdığı top sonrasında oluşan karambolde topu önünde bulan Cyriel Dessers’ın, kaleci İrfan Can Eğribayat’ı geçerek ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

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Maçın 15. dakikasında sakatlanan Çağlar'ın yerine dahil olan Djiku, 30. dakikada Sebastian Szymanski’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte savunmadan seken topa yaptığı şık vuruşla skora dengeyi getirdi.

İLK YARIDA 3 GOL

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İlk yarının son bölümünde orta sahadan topla hızla ilerleyen Vaclav Cerny, ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Cyriel Dessers ile verkaç yaptı. Pozisyonun devamında arka direkte topla buluşan Cerny, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını bir kez daha öne geçirdi.

4'NCÜ GOL GELDİ...

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Rangers yarı alanından hücum yarı alana gönderilen uzun topta Cerny topu ceza sahasına kadar sürüp sağ ayak içiyle şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 3-1'e getirdi.

SARACOĞLU KAPALI GİŞE

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Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında oynanan maçlarda taraftarın itici gücü olan sarı-lacivertliler, İskoç ekibiyle oynanan maça da yoğun ilgi gösterdi. Tıklım tıklım dolan Saracoğlu tribünlerinde taraftarlar karşılaşma öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak maça hazırladı. Başlama düdüğünün ardından ise yoğun destek sağlandı.

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MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 3
Rangers FC Rangers FC

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