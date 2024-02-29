Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Final Four’da!

Geçtiğimiz sezonun Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finalin ilk maçında 98-91 mağlup ettiği Perfurmerias Avenida ile deplasmanda karşılaştı. İlk iki periyodu geride kapatan sarı-lacivertliler, 3. periyotta etkili hücumlarıyla skoru da lehine döndürdü.

FENERBAHÇE 73-67'LİK SKORLA KAZANDI!

Karşılıklı sayılarla geçen son çeyrekte Fenerbahçe, parkeden 73-67’lik skorla ayrılarak mücadeleyi kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bu sonuçla üst üste 4. kez, tarihinde 10. kez 4’lü finalde yer almaya hak kazandı. Fenerbahçe, yarı finalde Casademont Zaragoza-Çukurova Basketbol Mersin eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.

Salon: Pabellon Municipal Wurzburg

Hakemler: Lukasz Jankowski (Polonya), Edgard Ceccarelli (Fransa), Alessandro Perciavalle (İtalya)

Perfumerias Avenida: Antonia Delaere 2, Leonor Rodriguez 14, Arica Carter 14, Laura Fil 9, Bernadett Hatar 4, Olcay Çakır 2, Sika Kone 12, Lucia Rodriguez 3, Alexis Prince 2, Andrea Vilaro 5

Başantrenör: Luis Rey

Fenerbahçe: Yvonne Anderson 15, Napheesa Collier 14, Kayla McBride 12, Nikolina Milic 14, Sevgi Uzun, Alperi Onar 9, Marieme Badiane 9, Kitija Laksa

Başantrenör: Valerie Garnier

Periyot: 19-15 (Avenida lehine)

Devre: 36-30 (Avenida lehine) Periyot: 42-52 (Fenerbahçe lehine) Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





