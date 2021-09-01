Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda transfer iptal edildi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sol dizinde ileri derecede menisküs yırtığı tespit edilen yeni transfer Helena Ciak ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 7 Temmuz'da kadroya dahil edildiği duyurulan ve 2 gün önce İstanbul'a gelen 31 yaşındaki Fransız pivotun sağlık kontrolleri sonucunda sol dizinde ileri derecede menisküs yırtığı saptandığı belirtildi.

AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI:

"2021-22 sezonu kadro planlamalarımız kapsamında sözleşme imzalanan Fransız oyuncu Helena Ciak, işlemlerin tamamlanması adına İstanbul'a gelerek sağlık kontrolüne girmiştir. Kontroller sonucunda, oyuncunun sol dizinde ileri derecede menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu Helena Ciak ile yollarımız ayrılmıştır. Helena Ciak'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

