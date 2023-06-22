Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı efsanesi Eda Erdem'den Arda Güler'e çağrı: Kal be Arda, bizi üzme!

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve performansıyla parmak ısırtan Arda Güler için dev kulüpler sıraya girerken, yönetim genç oyuncuyu en azından bir sezon daha takımda tutabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-Lacivertli taraftarlar da genç oyuncunun takımda kalması için hem yönetime hem de Arda Güler'e baskı yaparken, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın efsane kaptanı Eda Erdem de Arda Güler için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"ÜZME BİZİ, KAL BE ARDA"

Eda Erdem yaptığı paylaşımda Arda Güler'e "Seni bu camia çok sevmişken, üzme bizi, kal be Arda ifadelerini kullandı."

İŞTE EDA ERDEM'İN O PAYLAŞIMI

"Bir taraftar olarak süreçten bihaber, Hong Kong'da yazıyorum bu satırları. Şampiyonluk geldiğinde; Kadıköy, cadde… Sarı lacivert tüm ülke. Öyle bir sevgi ki, tarif edilmez… Mesela 2012. Sabiha Gökçen dış hatları, dönüş konvoyunu anmadan bitiremem hiçbir sezonu. Ya da Saraçoğlu çimlerinde kupayla yürürken hissedilenler… Kazınır sonsuza dek insanın zihnine. Voleybolda böylesine derinden, böylesine kalpten yaşadım Fenerbahçe'yi. Futbolcu olsaydım olacakları düşünemiyorum bile. Herkesin hayatta planları değişir elbette ama çubuklu giyen her sporcunun bu mutluluğu yaşamasını isterim. Bugün doğum günüm, bir mum dileğim de sana gelsin. Nereye gidersen git evlat oldun bir kere; ama yine de böyle çok sevmişken seni bu camia, üzme bizi; kal be Arda''

18 yaşındaki Arda Güler'in sözleşmesinde 17.5 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunurken, yıldız futbolcunun adı birçok Avrupa kulübüyle anılıyor.



