Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi

KAYSERİ (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

Fenerbahçe kafilesi yarınki karşılaşma için uçakla Kayseri Havalimanı'na ulaştı. Sarı-lacivertli takım, havalimanı çıkışında bekleyen otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.



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