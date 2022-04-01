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Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi

01.04.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi

KAYSERİ (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

Fenerbahçe kafilesi yarınki karşılaşma için uçakla Kayseri Havalimanı'na ulaştı. Sarı-lacivertli takım, havalimanı çıkışında bekleyen otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.

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