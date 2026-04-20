Fenerbahçe kafilesi Konya’ya geldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın karşılaşacağı Konyaspor maçı öncesi Konya’ya geldi.

Fenerbahçe kafilesi Konya’ya geldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya’ya geldi.

Fenerbahçe kafilesi Konya’ya geldi 1

Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcular taraftarlar tarafından karşılandı. Sarı-lacivertli ekip daha sonra maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti.

FENERBAHÇE’DE ASENSİO, ALVAREZ VE NENE KADRODA YOK

Fenerbahçe kafilesi Konya’ya geldi 2

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ile Marco Asensio kadroda yer almazken, Dorgeles Nene de listeye dahil edilmedi. Hakem Ozan Ergün’ün yöneteceği maç yarın saat 20.30’da oynanacak.

Fenerbahçe’nin, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osimhen fırtınası geri dönüyor! Galatasaray'a müjdeOsimhen fırtınası geri dönüyor! Galatasaray'a müjde
Galatasaray'dan tesisleşme devrimi! İşte Aslantepe'nin yeni yüzüGalatasaray'dan tesisleşme devrimi! İşte Aslantepe'nin yeni yüzü
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Çok fena sallandı: 7,4!

Çok fena sallandı: 7,4!

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Elenen isim belli oldu! Seyirci ikiye bölündü

Elenen isim belli oldu! Seyirci ikiye bölündü

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

Dışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıda

Dışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıda

