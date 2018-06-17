SPOR

Fenerbahçe kale için PSG'den Kevin Trapp'ı düşünüyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.06.2018 10:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de kaleci arayışları hızlandı. Gündemdeki ilk isim, PSG'nin Alman file bekçisi Kevin Trapp. Fenerbahçe, yüksek maliyeti nedeniyle Kevin Trapp'ı kiralamak istiyor.

Fenerbahçe kale için PSG'den Kevin Trapp'ı düşünüyor!

Yeni sezonda kaleyi güvenilir bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe’de, Kevin Trapp ismi gündeme geldi.

Comolli’nin transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki Alman file bekçisi, Fransız devi PSG’nin ikinci kalecisi konumunda. Kaiserslautern ve Frankfurt formalarıyla gösterdiği performansın ardından 2015 yazında 9.5 milyon Euro’ya PSG’ye imza atan Trapp, formayı Areola’ya kaptırdı. Düzenli olarak oynamak isteyen Alman kaleci, bu nedenle Fenerbahçe’nin ilgisine olumlu yaklaşıyor. Yüksek maliyeti Fenerbahçe’yi tedirgin etse de, Trapp’ın kiralanması için formül arandığı öğrenildi.

Volkan’la yola devam

Sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki kaleci Volkan Demirel ile yeniden masaya oturuluyor. Fenerbahçe Yönetimi, tecrübeli eldiveni yedek olarak takımda tutmaya karar verdi. Bu doğrultuda Volkan’a düşük bir ücretle 1+1 yıllık mukavele teklif edilecek. Deneyimli kaleci de boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğunu bildirerek, fedakârlık yapacağının sinyalini verdi.

(Fanatik)

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
PSV Genel Menajeri Toon Gerbrands: Fenerbahçe Cocu için bizimle görüşmek zorunda!PSV Genel Menajeri Toon Gerbrands: Fenerbahçe Cocu için bizimle görüşmek zorunda!
Roman Neustadter'den eşcinsellik açıklamasıRoman Neustadter'den eşcinsellik açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Kevin Trapp

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Mustafa Cengiz, 'Nagatomo ile anlaştık' dedi, Galatasaray Kulübü yalanladı

Mustafa Cengiz, 'Nagatomo ile anlaştık' dedi, Galatasaray Kulübü yalanladı

Roman Neustadter'den eşcinsellik açıklaması

Roman Neustadter'den eşcinsellik açıklaması

Galatasaray'da satılık olmayan tek isim Muslera!

Galatasaray'da satılık olmayan tek isim Muslera!

Manuel Fernandes: Fikret Orman beni sevmez!

Manuel Fernandes: Fikret Orman beni sevmez!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe kale için PSG'den Kevin Trapp'ı düşünüyor!

Fenerbahçe kale için PSG'den Kevin Trapp'ı düşünüyor!

PSV Genel Menajeri Toon Gerbrands: Fenerbahçe Cocu için bizimle görüşmek zorunda!

PSV Genel Menajeri Toon Gerbrands: Fenerbahçe Cocu için bizimle görüşmek zorunda!

Roman Neustadter'den eşcinsellik açıklaması

Roman Neustadter'den eşcinsellik açıklaması

Fenerbahçe eski yönetici Mahmut Uslu'nun teknesi yandı!

Fenerbahçe eski yönetici Mahmut Uslu'nun teknesi yandı!

Damien Comolli Volkan Demirel yola devam edilmesini istedi!

Damien Comolli Volkan Demirel yola devam edilmesini istedi!

Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!

Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.