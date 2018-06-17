Fenerbahçe kale için PSG'den Kevin Trapp'ı düşünüyor!

Yeni sezonda kaleyi güvenilir bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe’de, Kevin Trapp ismi gündeme geldi.

Comolli’nin transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki Alman file bekçisi, Fransız devi PSG’nin ikinci kalecisi konumunda. Kaiserslautern ve Frankfurt formalarıyla gösterdiği performansın ardından 2015 yazında 9.5 milyon Euro’ya PSG’ye imza atan Trapp, formayı Areola’ya kaptırdı. Düzenli olarak oynamak isteyen Alman kaleci, bu nedenle Fenerbahçe’nin ilgisine olumlu yaklaşıyor. Yüksek maliyeti Fenerbahçe’yi tedirgin etse de, Trapp’ın kiralanması için formül arandığı öğrenildi.

Volkan’la yola devam

Sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki kaleci Volkan Demirel ile yeniden masaya oturuluyor. Fenerbahçe Yönetimi, tecrübeli eldiveni yedek olarak takımda tutmaya karar verdi. Bu doğrultuda Volkan’a düşük bir ücretle 1+1 yıllık mukavele teklif edilecek. Deneyimli kaleci de boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğunu bildirerek, fedakârlık yapacağının sinyalini verdi.

(Fanatik)

