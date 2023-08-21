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Fenerbahçe kaleci transferini büyük oranda bitirdi! Altay Bayındır'ın yerine Livakovic... 5 yıllık imza! Geliş tarihi bile belli

21.08.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a özellikle son dönemde yükselen tepkiler sonrası yeni file bekçisi arayışlarını hızlandıran Sarı-Lacivertliler, Livakovic'i gündemine alırken, transferde büyük oranda mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

Süper Lig'de transfer temasları hız kesmeden devam ederken, bu sezon yaptığı transferlerle en çok konuşulan kulüplerden olan Fenerbahçe için transfer söylentiler sürüyor.

Sarı-Lacivertliler son dönemlerde beklentilerin oldukça altında kalan ve tarafında tepkisine neden olan kaleci Altay Bayındır'a alternatif bir isim ararken, listenin başına Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i yazmıştı.

5 YILLIK ANLAŞMA

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Tecrübeli eldiven ile uzun süredir temas halinde olan yönetim, transferde mutlu sona ulaşırken, Hırvat kalecini Sarı-Lacivertliler'e 5 yıllığına imza atacağı iddia edildi. Hatta oyuncunun çarşamba günü İstanbul'a geleceği de gelen bilgiler arasında.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN SONRA İMZA

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Çarşamba akşamı Türkiye'ye gelecek olan Livakovic, sağlık testinden geçirilecek. Tetkiklerin tamamlanmasının ardından 28 yaşındaki kaleciyle 5 yıllık resmi sözleşme imzalanacak. Livakovic'in gelmesiyle Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması gündeme gelebilir. Oyuncuya bazı takımlardan teklifler olduğu biliniyor.

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