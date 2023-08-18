Fenerbahçe kalesini sağlama alıyor! Dünyaca ünlü kaleci De Gea ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe bonservisi elinde bulunan David De Gea ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

İSMAİL KARTAL İSTİYOR

Altay Bayındır'ın performansından memnun olmayan İsmail Kartal, yönetime yabancı bir kalecinin alınması gerektiğini söylemişti. Bu toplantı sonrası düğmeye basan sarı-lacivertliler, De Gea'nın menajeriyle iletişime geçti.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Piyasa değeri 13 milyon euro olan 32 yaşındaki De Gea'nın bonservisi elinde bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da geçiren İspanyol kaleci, İngiliz deviyle sözleşme uzatmamış ve serbest kalmıştı. Fenerbahçe'nin önerdiği 2 yıllık teklifi kabul eden De Gea'nın transferi artık an meselesi.

