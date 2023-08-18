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Fenerbahçe kalesini sağlama alıyor! Dünyaca ünlü kaleci De Gea ile anlaşma sağlandı

18.08.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaleci transferi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, İspanyol kaleci De Gea ile anlaşma aşamasına geldi. Kalesini yabancı bir kaleciye emanet etmek isteyen sarı-lacivertli yöneticiler İspanyol kaleciyle anlaşma sağladı.

Fenerbahçe bonservisi elinde bulunan David De Gea ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

İSMAİL KARTAL İSTİYOR

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Altay Bayındır'ın performansından memnun olmayan İsmail Kartal, yönetime yabancı bir kalecinin alınması gerektiğini söylemişti. Bu toplantı sonrası düğmeye basan sarı-lacivertliler, De Gea'nın menajeriyle iletişime geçti.

2 YILLIK SÖZLEŞME

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Piyasa değeri 13 milyon euro olan 32 yaşındaki De Gea'nın bonservisi elinde bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da geçiren İspanyol kaleci, İngiliz deviyle sözleşme uzatmamış ve serbest kalmıştı. Fenerbahçe'nin önerdiği 2 yıllık teklifi kabul eden De Gea'nın transferi artık an meselesi.

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