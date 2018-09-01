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Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI YAYIN

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.09.2018 17:11 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Geride kalan 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, Kayserispor maçında mutlak 3 puan istiyor. Fenerbahçe'de yeni transferlerin kadroda yer alıp almayacağı ise merak konusu... İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının tüm detayları...

Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 2 yenilgi alarak 3 puan toplayabilen ve 11. sırada yer alan Fenerbahçe, Kayserispor önünde kazanarak moral bulmaya çalışacak.

CANLI

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

STAT: Ülker
SAAT: 19.15
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: BeIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Elif, Reyes, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila, Mensah, Rotman, Deniz, Chery, Bilal, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam

45. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde bugün 45. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 44 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti, Kayseri'de Fenerbahçe 5-0 kazandı.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmandaki müsabakada 5-0 galip geldi. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 4 müsabakada taraftarlar toplam 22 gol izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe - Kayserispor Spor Toto Süper Lig

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