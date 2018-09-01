Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 2 yenilgi alarak 3 puan toplayabilen ve 11. sırada yer alan Fenerbahçe, Kayserispor önünde kazanarak moral bulmaya çalışacak.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR
STAT: Ülker
SAAT: 19.15
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: BeIN SPORTS 1
FENERBAHÇE: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Elif, Reyes, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila, Mensah, Rotman, Deniz, Chery, Bilal, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam
45. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde bugün 45. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 44 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti, Kayseri'de Fenerbahçe 5-0 kazandı.
Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmandaki müsabakada 5-0 galip geldi. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 4 müsabakada taraftarlar toplam 22 gol izledi.
Galatasaray'ın Vagner Love transferinden vazgeçtiği iddia edildi!
Tolga Ciğerci resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydi
Beşiktaş Burak Yılmaz için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!
Orkan Çınar, Adana Demirspor'da
Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası
Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti
Nuri Şahin'in yeni takımı Werder Bremen oldu
Burak Yılmaz, Trabzonspor - Galatasaray maçında forma giyemeyecek!
Trabzonspor'da Burak Yılmaz Galatasaray maçını bekliyor
Avrupa'da iki bomba transfer birden!
Okuyucu Yorumları 0 yorum